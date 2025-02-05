Ребёнок сломал спину в «Доме мафии» в Уфе

В конце 2024 года десять детей приехали для участия в квесте в здание в центре Уфы. Мальчик провалил испытание и остался сидеть, а управляющий дёрнул специальный механизм, после чего 12-летний школьник упал со стула на пол. В результате юный горожанин травмировал позвоночник. Ему пришлось пройти длительное лечение и последующую реабилитацию.



Сотрудник организации осознал свою вину. Дело отправлено в суд. Мужчине предстоит понести ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, которая подразумевает наказание от штрафа в ₽100`000 до шести лет заключения.



— Я вообще бы эти квесты позакрывала. Что за дичь, особенно для детей. Сколько новостей было, что там пострадали, тут травмировались. Раньше как-то жили без всего этого и нормально было. Жизнь — лучший квест, во дворе пусть играют, — написала в комментариях в городском паблике Светлана Р.