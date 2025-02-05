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Posted 5 февраля, 06:29

Published 5 февраля, 06:29

Modified 5 февраля, 07:59

Updated 5 февраля, 07:59

Управляющего квест-комнатой осудят в Уфе

Ребёнок сломал спину в «Доме мафии» в Уфе

5 февраля 2025, 06:29
Фото: gtrk.tv.

Управляющего квест-комнатой осудят в Уфе

Управляющего квестом «Дом мафии» в столице Башкирии осудят за покалеченного 12-летнего ребёнка, сообщает прокуратура РБ в среду, 5 февраля.

В конце 2024 года десять детей приехали для участия в квесте в здание в центре Уфы. Мальчик провалил испытание и остался сидеть, а управляющий дёрнул специальный механизм, после чего 12-летний школьник упал со стула на пол. В результате юный горожанин травмировал позвоночник. Ему пришлось пройти длительное лечение и последующую реабилитацию.

Сотрудник организации осознал свою вину. Дело отправлено в суд. Мужчине предстоит понести ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, которая подразумевает наказание от штрафа в ₽100`000 до шести лет заключения.

— Я вообще бы эти квесты позакрывала. Что за дичь, особенно для детей. Сколько новостей было, что там пострадали, тут травмировались. Раньше как-то жили без всего этого и нормально было. Жизнь — лучший квест, во дворе пусть играют, — написала в комментариях в городском паблике Светлана Р.

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