Путин помог ненадолго: жители Башкирии снова жалуются на медицину

Напомним, во время декабрьской прямой линии жительница Нефтекамска обратилась к Путину. Женщина заявила, что страдает диабетом и не может получить положенный ей инсулин. В ответ президент пообещал «устранить сбои». После этого в Республике Башкортостан «зашевелились» чиновники местного Минздрава, вопрос горожанки был решён. Также ведомство отчиталось, что с наличием препарата в регионе всё в порядке.