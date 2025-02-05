Путин помог ненадолго: жители Башкирии снова жалуются на медицину

Posted 5 февраля, 11:08
Published 5 февраля, 11:08
Modified 3 марта, 13:10
Updated 3 марта, 13:10
— У меня уже иссякли силы… С декабря ни грамма инсулина для диабетиков в Салавате. Вместо необходимого препарата дают по одной ампуле, и то не тот, который нужен, — написала подписчица.
Она напомнила, что президент России Владимир Путин на последней «прямой линии» говорил, что регионы обеспечены всем необходимым в плане препаратов, а на деле, как отмечает женщина, «одно разочарование».
— Пожалуйста, кто-то, помогите решить эту проблему, ведь здоровье людей ставится под угрозу, — умоляет подписчица.
Часть комментаторов выступила в поддержку женщины.
— Как жить без инсулина? Я один шприц0ручку купила за 600₽. Жду звонка каждый день, — написала, в частности, пользовательница с ником Миля Рамиля.
Mkset запросил комментарий у Минздрава Башкирии по данному поводу. Как только мы его получим — он будет опубликован.
Напомним, во время декабрьской прямой линии жительница Нефтекамска обратилась к Путину. Женщина заявила, что страдает диабетом и не может получить положенный ей инсулин. В ответ президент пообещал «устранить сбои». После этого в Республике Башкортостан «зашевелились» чиновники местного Минздрава, вопрос горожанки был решён. Также ведомство отчиталось, что с наличием препарата в регионе всё в порядке.