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Posted 5 февраля, 04:27

Published 5 февраля, 04:27

Modified 5 февраля, 08:45

Updated 5 февраля, 08:45

Путина попросили кое-что сделать для жителей Башкирии

Путин получит срочное письмо из Башкирии

5 февраля 2025, 04:27
Фото: kremlin.ru.

Путина попросили кое-что сделать для жителей Башкирии

Парламентарии Госсобрания Башкирии рассмотрели обращение депутатов Белорецкого района о присвоении столице муниципалитета звания «Город трудовой доблести» и постановили направить президенту России Владимиру Путину ходатайство и постановление.

Постановление вступило в силу со дня его принятия — 31 января 2025 года, а было опубликовано только во вторник, 4 февраля 2025 года.

В конце января глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение о получении городом вышеуказанного звания. Также напомним, что в середине минувшего месяца Путин наделил Ишимбай таким званием. За город ходатайствовали историки.

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— Прекрасно, что наш красивый город может получить новый статус. Может, и стела как в Уфе появятся или там сквер новый построят. Гордость берёт, — написала в комментариях в городском паблике Марина М.

Это звание — город трудовой славы — появилось 1 марта 2020 года. Оно означает увековечивание труда тыловиков во времена Великой Отечественной войны.

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