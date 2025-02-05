Путин получит срочное письмо из Башкирии

Posted 5 февраля, 04:27
Published 5 февраля, 04:27
Modified 5 февраля, 08:45
Updated 5 февраля, 08:45
Постановление вступило в силу со дня его принятия — 31 января 2025 года, а было опубликовано только во вторник, 4 февраля 2025 года.
— Прекрасно, что наш красивый город может получить новый статус. Может, и стела как в Уфе появятся или там сквер новый построят. Гордость берёт, — написала в комментариях в городском паблике Марина М.
Это звание — город трудовой славы — появилось 1 марта 2020 года. Оно означает увековечивание труда тыловиков во времена Великой Отечественной войны.