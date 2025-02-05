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Posted 5 февраля, 17:47

Published 5 февраля, 17:47

Modified 5 февраля, 18:20

Updated 5 февраля, 18:20

Число вакансий для пенсионеров резко выросло в Уфе

Пожилым курьерам готовы платить в Уфе по ₽80`000

5 февраля 2025, 17:47
Фото: 1MI.

Число вакансий для пенсионеров резко выросло в Уфе

В столице Башкирии зафиксировали скачок спроса на пожилых работников, соответствующими данными «Авито Работа» поделилась с Mkset в среду, 5 февраля.

Аналитики изучили объявления работодателей, в которых указана возможность рассмотрения кандидатов пенсионного возраста. Так, с января 2024 года сразу на 276% выросло число таких вакансий среди должностей курьеров. Им в среднем предлагают ₽84,5 тыс. Увеличилось также количество подобных объявлений среди водителей автобусов (+147%, ₽61,8 тыс.), а также сиделок (+133%, ₽77,5 тыс.)

Самыми же высокооплачиваемыми вакансиями с пометкой «для пенсионеров» являются разнорабочий (₽113,8 тыс.), а также токарь (₽112,1 тыс.) и фрезеровщик (₽92,9 тыс.)

Уфимки с детьми могут досрочно выйти на пенсию
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Ранее Mkset рассказывал о том, как в Башкирии можно выйти на пенсию досрочно.

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