Пожилым курьерам готовы платить в Уфе по ₽80`000

Аналитики изучили объявления работодателей, в которых указана возможность рассмотрения кандидатов пенсионного возраста. Так, с января 2024 года сразу на 276% выросло число таких вакансий среди должностей курьеров. Им в среднем предлагают ₽84,5 тыс. Увеличилось также количество подобных объявлений среди водителей автобусов (+147%, ₽61,8 тыс.), а также сиделок (+133%, ₽77,5 тыс.)