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Posted 5 февраля, 05:50

Published 5 февраля, 05:50

Modified 5 февраля, 08:04

Updated 5 февраля, 08:04

Уфимский транспорт критикуют пассажиры

«Полный абсурд»: уфимец предложил, как улучшить работу общественного транспорта

5 февраля 2025, 05:50
Фото: Администрация Уфы.

Уфимский транспорт критикуют пассажиры

Житель Уфы Руслан А. оставил предложение по улучшению работы общественного транспорта под постом мэра города в соцсети «ВКонтакте» в среду, 5 февраля.

По мнению рядового уфимца, в центре города отсутствует логика в движении транспорта.

— Ни один транспорт не ходит по Революционной и далее по Аксакова. Предложение: пустить транспорт по Аксакова хоть один какой-нибудь маршрут, например маршрут № 39. Далее до телецентра и в обратном направлении либо по кругу по Ленина, — написал мужчина под постом мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Он отметил, что множество транспорта едет в сторону телецентра через Цюрупы и Ленина и один маршрут по Карла Маркса, но ни один маршрут не ходит по улице Аксакова, несмотря на то, что данный район продолжает активно застраиваться. Соответственно, его жителям нужен общественный транспорт.

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— Людям приходится ходить пешком на улицу Ленина на «ГДК Башкортостан», чтоб уехать с улицы Аксакова, т. к. весь транспорт едет по Ленина и Цюрупы в обратном направлении. Это же полный абсурд!!! — сетует горожанин.

Специалист отдела социальных коммуникаций администрации Уфы Милина Шабанова ответила уфимцу, что вопрос транспортного обеспечения улицы Аксакова будет проработан с коллегами из Управления транспорта и связи.

Отметим, что с уходом с уфимских маршрутов большинства частников и так называемой «оптимизацией» сети с исключением ряда маршрутов, уфимцы достаточно часто жалуются на работу общественного транспорта. А вот у чиновников претензий к автобусам не оказалось.

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