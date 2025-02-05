«Полный абсурд»: уфимец предложил, как улучшить работу общественного транспорта

Он отметил, что множество транспорта едет в сторону телецентра через Цюрупы и Ленина и один маршрут по Карла Маркса, но ни один маршрут не ходит по улице Аксакова, несмотря на то, что данный район продолжает активно застраиваться. Соответственно, его жителям нужен общественный транспорт.



