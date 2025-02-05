Погода кардинально изменится в Башкирии

Погода завтра в Уфе напомнит всем жителям и гостям города, что за окном — всё же зима, а не середина апреля. Аналогичное резкое похолодание накроет и всю территорию Башкирии в четверг, 6 февраля. Синоптики отмечают, что морозы и снегопады внезапно вернулись практически во все регионы страны, которые в январе накрыла оттепель циклона из Средиземного моря.