Погода кардинально изменится в Башкирии

Posted 5 февраля, 09:26
Published 5 февраля, 09:26
Modified 5 февраля, 09:28
Updated 5 февраля, 09:28
Погода завтра в Уфе напомнит всем жителям и гостям города, что за окном — всё же зима, а не середина апреля. Аналогичное резкое похолодание накроет и всю территорию Башкирии в четверг, 6 февраля. Синоптики отмечают, что морозы и снегопады внезапно вернулись практически во все регионы страны, которые в январе накрыла оттепель циклона из Средиземного моря.
Прогноз погоды на завтра в Башкирии не радует любителей тепла. Регион ожидают порывы ветра скоростью до 17 м/с и переменная облачность. Ночью в Башкирии температура воздуха опустится до -20°С, днём столбики уличных термометров поднимутся не выше -2°С…-7°С.
Погода в Уфе завтра, 6 февраля, будет менее ветренная — порывы до 10 м/с. Ночью похолодает до -10°С…-12°С, днём потеплеет до -3°С…-5°С.