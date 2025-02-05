mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 09:26

Published 5 февраля, 09:26

Modified 5 февраля, 09:28

Updated 5 февраля, 09:28

Погода кардинально изменится в Башкирии

Погода кардинально изменится в Башкирии

5 февраля 2025, 09:26
Фото: 1MI.
На смену январскому теплу в регион придет февральская стужа, предупреждает Госкомитет по ЧС Республики Башкортостан в среду, 5 февраля.

Погода завтра в Уфе напомнит всем жителям и гостям города, что за окном — всё же зима, а не середина апреля. Аналогичное резкое похолодание накроет и всю территорию Башкирии в четверг, 6 февраля. Синоптики отмечают, что морозы и снегопады внезапно вернулись практически во все регионы страны, которые в январе накрыла оттепель циклона из Средиземного моря.

Прогноз погоды на завтра в Башкирии не радует любителей тепла. Регион ожидают порывы ветра скоростью до 17 м/с и переменная облачность. Ночью в Башкирии температура воздуха опустится до -20°С, днём столбики уличных термометров поднимутся не выше -2°С…-7°С.

Погода в Уфе завтра, 6 февраля, будет менее ветренная — порывы до 10 м/с. Ночью похолодает до -10°С…-12°С, днём потеплеет до -3°С…-5°С.

Нагрянут морозы: тёплая зима в Башкирии подходит к концу
Узнать подробнее
Читайте также:
Цены на квартиры и машины сравнялись в УфеДети сгорели в БашкирииДолжники и пьяницы из Башкирии спонсируют СВО
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Благовещенск#Ветер#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Зима#Туймазы#Кумертау#Температура#Белебей#Морозы#Мелеуз#Янаул#Госкомитет по ЧС#Снегопады#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика