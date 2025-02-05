Опасные сувениры: почему магниты на холодильнике могут быть вредны для техники

Лакокрасочное покрытие холодильников рассчитано на длительное использование, но постоянный контакт с магнитами может нанести вред. Под ними могут образовываться желтые или темные пятна, а в некоторых случаях — даже коррозия. Это особенно актуально для старых моделей холодильников, где защита поверхности не такая надежная. В результате вместо украшения магниты могут привести к тому, что внешний вид техники испортится.