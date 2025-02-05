Уфимская блондинка очаровала Кремль

Posted 5 февраля, 17:39
Published 5 февраля, 17:39
Modified 5 февраля, 18:01
Updated 5 февраля, 18:01
Лиана И. — уроженка Дюртюлей — начала свою карьеру в сфере перевозок в 2020 году с Нефтекамска. Девушка быстро втянулась в профессию. Уже во второй половине 2021 года водитель переехала в Уфу.
— Здесь она продолжает работать водителем на регулярных городских маршрутах, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров каждый день, — рассказали в «Башавтотрансе».
Неоднократно удавалось Лиане первые места в конкурсах профессионального мастерства. В 2024 году федеральный Минтранс отправил на её имя благодарственное письмо. Теперь очаровательная девушка признана лучшим водителем общественного транспорта в Башкирии. Причем, не за внешность, а за профессиональные компетенции и по отзывам пассажиров уфимских автобусов. Так что вежливость берет не только города, но и премии.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии наделят статусом почётных уфимцев ветеранов Великой Отечественной войны.