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Posted 5 февраля, 17:39

Published 5 февраля, 17:39

Modified 5 февраля, 18:01

Updated 5 февраля, 18:01

Маршрутчицу из Уфы поблагодарило правительство РФ

Уфимская блондинка очаровала Кремль

5 февраля 2025, 17:39
Фото: ГУП «Башавтотранс» / Telegram.

Маршрутчицу из Уфы поблагодарило правительство РФ

«Башавтотранс» в среду, 5 февраля, поделился историей самого вежливого водителя городских автобусов.

Лиана И. — уроженка Дюртюлей — начала свою карьеру в сфере перевозок в 2020 году с Нефтекамска. Девушка быстро втянулась в профессию. Уже во второй половине 2021 года водитель переехала в Уфу.

— Здесь она продолжает работать водителем на регулярных городских маршрутах, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров каждый день, — рассказали в «Башавтотрансе».

Неоднократно удавалось Лиане первые места в конкурсах профессионального мастерства. В 2024 году федеральный Минтранс отправил на её имя благодарственное письмо. Теперь очаровательная девушка признана лучшим водителем общественного транспорта в Башкирии. Причем, не за внешность, а за профессиональные компетенции и по отзывам пассажиров уфимских автобусов. Так что вежливость берет не только города, но и премии.

Ветераны станут почетными жителями Уфы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии наделят статусом почётных уфимцев ветеранов Великой Отечественной войны.

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