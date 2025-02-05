Уфимская блондинка очаровала Кремль

Неоднократно удавалось Лиане первые места в конкурсах профессионального мастерства. В 2024 году федеральный Минтранс отправил на её имя благодарственное письмо. Теперь очаровательная девушка признана лучшим водителем общественного транспорта в Башкирии. Причем, не за внешность, а за профессиональные компетенции и по отзывам пассажиров уфимских автобусов. Так что вежливость берет не только города, но и премии.