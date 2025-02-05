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Posted 5 февраля, 10:38

Published 5 февраля, 10:38

Modified 5 февраля, 10:40

Updated 5 февраля, 10:40

Уфимский самолет окружили фантомные метки

НЛО заметили над Уфой

5 февраля 2025, 10:38
Фото: mkset.ru.

Уфимский самолет окружили фантомные метки

Непонятные объекты возникли на радарах рейса из Сургута в Уфу, сообщает в среду, 5 февраля, Telegram-канал Aviaincident.

В небе над Уфой снова заметили фантомные метки. На этот раз «удача» выпала пилотам борта авиакомпании «ЮТэйр». Пилоты совершали перелет по маршруту «Сургут — Уфа». «Боинг» утром во вторник, 4 февраля, уже начал снижение для посадки в Уфе, как на радаре возникли странные «попутчики». Командир воздушного судна сообщил диспетчеру, что на его эшелоне следует 15 неопознанных объектов. Из-за этого у «Боинга» сработала система предупреждения о риске авиакатастрофы — столкновения самолётов в небе. Визуальный объективный контроль и данные диспетчера противоречили радару: небо было чистым, а метки — фантом. В итоге, рейс UTA103 продолжил снижение и успешно приземлился в аэропорту Уфы.

НЛО и фантомы над Уфой — объяснение ученого
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Напомним, ранее эксперт сферы авиации рассказал в интервью Mkset, что такое «фантомные метки» и чем эти объекты могут быть на самом деле.

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