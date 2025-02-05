НЛО заметили над Уфой

В небе над Уфой снова заметили фантомные метки. На этот раз «удача» выпала пилотам борта авиакомпании «ЮТэйр». Пилоты совершали перелет по маршруту «Сургут — Уфа». «Боинг» утром во вторник, 4 февраля, уже начал снижение для посадки в Уфе, как на радаре возникли странные «попутчики». Командир воздушного судна сообщил диспетчеру, что на его эшелоне следует 15 неопознанных объектов. Из-за этого у «Боинга» сработала система предупреждения о риске авиакатастрофы — столкновения самолётов в небе. Визуальный объективный контроль и данные диспетчера противоречили радару: небо было чистым, а метки — фантом. В итоге, рейс UTA103 продолжил снижение и успешно приземлился в аэропорту Уфы.