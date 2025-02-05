«Настоящий позор»: гости Уфы в шоке от туалета в Южном автовокзале

Posted 5 февраля, 05:51
Published 5 февраля, 05:51
Modified 3 марта, 13:09
Updated 3 марта, 13:09
— Была приездом. Я не знаю, как насчёт всего города. Но, уважаемые руководители города, вам не стыдно за туалет южного автовокзала? Это же стыдоба просто, он же с 90-х не ремонтировался, ещё и платный! , — написала женщина (орфография и пунктуация сохранены — прим. редакции).
Она посоветовала ответственным лицам посетить данный туалет и использовать его по прямому назначению и отметила, что это — «настоящий позор».
— Всё пытаетесь конкурировать с Казанью, но нигде в Казани не видела такого кошмара. Платный туалет — это вообще пережиток 90-х. Как и сам туалет оттуда же. Стыдно должно быть, господа чиновники, — добавила она.
Через некоторое время женщине ответила уполномоченная по связям с общественностью ГУП «Башавтотранс» Айгуль Сафонова. Она рассказала, что по состоянию на 3 февраля в туалете автовокзала идёт реконструкция.
— Добавим, пассажир имеет право пользоваться залами ожидания и туалетами в здании автовокзала бесплатно при наличии билета, — отметила сотрудница «Башавтотранса» на слова женщины по поводу оплаты туалета.
Но пользовательница с ником «С» заявила, что в туалете на данный момент не ведётся реконструкция и в доказательство предоставила фотографию. На это представители «Башавтотранса» на данный момент ничего не ответили.