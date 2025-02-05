Нашли под завалами: в Уфе на складе погиб рабочий

Posted 5 февраля, 06:47
Published 5 февраля, 06:47
Modified 5 февраля, 07:50
Updated 5 февраля, 07:50
В апреле 2024 года директор приказал работникам проверить оборудование на складе в уфимском Карпово. Сотрудники занялись своим делом, но лестница рухнула, и они остались погребены под ней. Вскоре один из строителей умер, а второму повезло чуть больше. Он выжил, но получил существенные травмы.
Выяснилось, что трагедия произошла из-за несоответствий работ, которые делала фирма директора.
Мужчина осознал свою вину, его ждёт суд. Вменяемое бизнесмену преступление подпадает под ч.2 ст. 216 УК РФ. Наказание за него предусматривает реальное лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Уфе под суд пойдёт управляющий квеста, где покалечился ребенок.