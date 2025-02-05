Нашли под завалами: в Уфе на складе погиб рабочий

В апреле 2024 года директор приказал работникам проверить оборудование на складе в уфимском Карпово. Сотрудники занялись своим делом, но лестница рухнула, и они остались погребены под ней. Вскоре один из строителей умер, а второму повезло чуть больше. Он выжил, но получил существенные травмы.