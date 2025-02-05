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Posted 5 февраля, 05:19

Published 5 февраля, 05:19

Modified 3 марта, 13:09

Updated 3 марта, 13:09

Синоптики Башкирии сообщили о грядущем похолодании

Нагрянут морозы: тёплая зима в Башкирии подходит к концу

5 февраля 2025, 05:19
Фото: 1MI.

Синоптики Башкирии сообщили о грядущем похолодании

Тёплая зима в регионе, согласно прогнозу от вторника, 4 февраля, покидает уфимцев.

В среду, 5 февраля, жителям региона не следует ждать снегопадов. Ветер завтра будет дуть с востока, и иногда его порывы достигнут ощутимых скоростей. Ночью похолодает до -6С°… -11С°, а местами и вовсе до -16С°. Днём прогнозируется -1С°… -6С°.

На следующий день станет ещё холоднее: ночью -8С°… -13С°, местами до -18С°, днем -2С°… -7С°. Аналогичное похолодание ожидается завтра, 5 февраля, и в Уфе.

Ранее сообщалось, что текущая тёплая зима может вызвать массовое нашествие саранчи в двух десятках регионов страны, в том числе — в Башкирии.

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