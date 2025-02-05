На Шульган-Таше построят гостиницу

Posted 5 февраля, 10:30
Published 5 февраля, 10:30
Modified 5 февраля, 11:03
Updated 5 февраля, 11:03
Отмечено, что проект является приоритетным. Объём инвестиций в его создание составляет ₽80 млн.
По словам руководителя региональной Корпорации развития Наиля Габбасова, соглашение о поддержке означает возможность аренды участка без торгов. Он также отметил, что было согласовано размещение гостиницы с владельцами зон с особыми условиями использования территорий.
Проект включает строительство указанной гостиницы на 20 номеров и блока с администрацией. Его и обустройство территории планируется завершить к 2026 году.
Отметим, что капитальное строительство в природоохраняемой зоне — запрещено, однако модульные строения не относятся к такой форме застройки.
Ранее сообщалось, что в Башкирии под госохрану могут попасть 36 уникальных объектов, как материальной, так и нематериальной культуры.