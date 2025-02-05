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Posted 5 февраля, 10:30

Published 5 февраля, 10:30

Modified 5 февраля, 11:03

Updated 5 февраля, 11:03

На Шульган-Таше построят гостиницу

На Шульган-Таше построят гостиницу

5 февраля 2025, 10:30
Фото: Правительство Башкирии.
Республика Башкортостан поддержит фирму «Архпроектнаследие», являющуюся инициатором инвестпроекта по строительству модульной гостиницы рядом с комплексом «Шульган-Таш», сообщает региональное правительство в среду, 5 февраля.

Отмечено, что проект является приоритетным. Объём инвестиций в его создание составляет ₽80 млн.

По словам руководителя региональной Корпорации развития Наиля Габбасова, соглашение о поддержке означает возможность аренды участка без торгов. Он также отметил, что было согласовано размещение гостиницы с владельцами зон с особыми условиями использования территорий.

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Проект включает строительство указанной гостиницы на 20 номеров и блока с администрацией. Его и обустройство территории планируется завершить к 2026 году.

Отметим, что капитальное строительство в природоохраняемой зоне — запрещено, однако модульные строения не относятся к такой форме застройки.

Ранее сообщалось, что в Башкирии под госохрану могут попасть 36 уникальных объектов, как материальной, так и нематериальной культуры.

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