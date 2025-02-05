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Posted 5 февраля, 10:27

Published 5 февраля, 10:27

Modified 5 февраля, 10:29

Updated 5 февраля, 10:29

Московский рейс срочно сел в Уфе

Московский рейс срочно сел в Уфе

5 февраля 2025, 10:27
Фото: mkset.ru.
Причиной возврата воздушного суда в аэропорт вылета стал пассажир, сообщает в среду, 5 февраля, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Рейсу S7-1138 авиакомпании «Сибирь» из Уфы в Москвы вечером во вторник, 4 февраля, было не суждено вовремя долететь до столичного аэропорта «Домодедово». Причиной этого стал экстренный возврат «Аэробуса-320» в аэропорт «Уфа». Напомним, рейс S7-1138 вылетает из Уфы в 21:35 по местному времени и по расписанию должен приземляться в Москве в 21:55 мск.

Как сообщает telegram-канал «АвиаИнцидент», в 22:10 по местному времени командир воздушного судна принял решение срочно садиться в Уфе. Оно было основано на данных от экипажа: те сообщили, что одному из пассажиров стало плохо. Борт успешно посадили в Уфе, а потом он снова отправился по маршруту в сторону столицы России. Больного пассажира, естественно, передали в руки медикам. Про его состояние источник не сообщает.

Аналогичный инцидент имел место в конце января 2025 года. Тогда в Уфе пришлось сажать рейс «Астана — Москва».

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Напомним, ранее пресс-служба аэропорта «Уфа» сообщила о старте продаж субсидируемых билетов на авиарейсы.

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