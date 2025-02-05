Московский рейс срочно сел в Уфе

Как сообщает telegram-канал «АвиаИнцидент», в 22:10 по местному времени командир воздушного судна принял решение срочно садиться в Уфе. Оно было основано на данных от экипажа: те сообщили, что одному из пассажиров стало плохо. Борт успешно посадили в Уфе, а потом он снова отправился по маршруту в сторону столицы России. Больного пассажира, естественно, передали в руки медикам. Про его состояние источник не сообщает.