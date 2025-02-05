Московский рейс срочно сел в Уфе

Posted 5 февраля, 10:27
Published 5 февраля, 10:27
Modified 5 февраля, 10:29
Updated 5 февраля, 10:29
Рейсу S7-1138 авиакомпании «Сибирь» из Уфы в Москвы вечером во вторник, 4 февраля, было не суждено вовремя долететь до столичного аэропорта «Домодедово». Причиной этого стал экстренный возврат «Аэробуса-320» в аэропорт «Уфа». Напомним, рейс S7-1138 вылетает из Уфы в 21:35 по местному времени и по расписанию должен приземляться в Москве в 21:55 мск.
Как сообщает telegram-канал «АвиаИнцидент», в 22:10 по местному времени командир воздушного судна принял решение срочно садиться в Уфе. Оно было основано на данных от экипажа: те сообщили, что одному из пассажиров стало плохо. Борт успешно посадили в Уфе, а потом он снова отправился по маршруту в сторону столицы России. Больного пассажира, естественно, передали в руки медикам. Про его состояние источник не сообщает.
Аналогичный инцидент имел место в конце января 2025 года. Тогда в Уфе пришлось сажать рейс «Астана — Москва».
Напомним, ранее пресс-служба аэропорта «Уфа» сообщила о старте продаж субсидируемых билетов на авиарейсы.