Мошенники жестоко обманули инвалида из Башкирии

Posted 5 февраля, 10:03
Published 5 февраля, 10:03
Modified 5 февраля, 10:07
Updated 5 февраля, 10:07
Инвалид I группы по зрению стал жертвой ловушки мошенников. В феврале 2024 года жителю Бижбулякского района поступил телефонный звонок. Собеседник представился экспертом инвестирования и предложил мужчине вложиться в проект. Инвалид поверил сладким речам про легкие деньги и перевёл на счета дропперов ₽174`000. Эти деньги попали в распоряжение жителей Астраханской и Ульяновской областей. Держателей банковских счетов вычислили быстро. И им пришлось ответить перед законом за неосновательное обогащение в результате мошенничества.
— Суд удовлетворил требования прокурора. Решения не вступили в законную силу, — заметили в прокуратуре, которая защищала интересы потерпевшего в суде.
Дроппер — это человек, который участвует в схеме обналичивания денег, но может не понимать, что это незаконно.
Обычно дропперы выводят деньги через цепочку подставных фирм или людей, которые никак не связаны с первоначальным источником. При этом могут использоваться разные незаконные схемы: отмывание денег, мошенничество или уклонение от налогов.