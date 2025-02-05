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Posted 5 февраля, 10:03

Published 5 февраля, 10:03

Modified 5 февраля, 10:07

Updated 5 февраля, 10:07

В Башкирии наказали дропперов

Мошенники жестоко обманули инвалида из Башкирии

5 февраля 2025, 10:03
Фото: 1MI.

В Башкирии наказали дропперов

На счета жителей других регионов России поступили деньги почти слепого мужчины — их придется вернуть, сообщает в среду, 5 февраля, прокуратура Республики Башкортостан.

Инвалид I группы по зрению стал жертвой ловушки мошенников. В феврале 2024 года жителю Бижбулякского района поступил телефонный звонок. Собеседник представился экспертом инвестирования и предложил мужчине вложиться в проект. Инвалид поверил сладким речам про легкие деньги и перевёл на счета дропперов ₽174`000. Эти деньги попали в распоряжение жителей Астраханской и Ульяновской областей. Держателей банковских счетов вычислили быстро. И им пришлось ответить перед законом за неосновательное обогащение в результате мошенничества.

— Суд удовлетворил требования прокурора. Решения не вступили в законную силу, — заметили в прокуратуре, которая защищала интересы потерпевшего в суде.
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Дроппер — это человек, который участвует в схеме обналичивания денег, но может не понимать, что это незаконно.

Обычно дропперы выводят деньги через цепочку подставных фирм или людей, которые никак не связаны с первоначальным источником. При этом могут использоваться разные незаконные схемы: отмывание денег, мошенничество или уклонение от налогов.

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