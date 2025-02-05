Мошенники жестоко обманули инвалида из Башкирии

Инвалид I группы по зрению стал жертвой ловушки мошенников. В феврале 2024 года жителю Бижбулякского района поступил телефонный звонок. Собеседник представился экспертом инвестирования и предложил мужчине вложиться в проект. Инвалид поверил сладким речам про легкие деньги и перевёл на счета дропперов ₽174`000. Эти деньги попали в распоряжение жителей Астраханской и Ульяновской областей. Держателей банковских счетов вычислили быстро. И им пришлось ответить перед законом за неосновательное обогащение в результате мошенничества.