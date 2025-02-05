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Posted 5 февраля, 13:09

Published 5 февраля, 13:09

Modified 5 февраля, 13:29

Updated 5 февраля, 13:29

В Башкирии на год отказались от слушаний по застройке

Мнение уфимцев о застройках неинтересно властям

5 февраля 2025, 13:09
Фото: mkset.ru.

В Башкирии на год отказались от слушаний по застройке

Сюжет
Экология
Градостроительную документацию в Башкортостане будут утверждать без вынесения вопросов на общественные обсуждения, соответствующий документ регионального правительства опубликовали в среду, 5 февраля.

Напомним, особый режим, при котором для согласования генпланов муниципалитетов, правил застройки и проектов межевания не требуется проводить публичные слушания, ввели в Башкортостане в 2022 году.

Позже меры неоднократно продлевались. Такое право регионам даёт федеральное законодательство. Не стал исключением и 2025 год, однако в 2026-м мораторий на публичные слушания власти будут вынуждены снять.

Случаями, когда для перекраивания земли нужно спрашивать мнение жителей, являются лишь те, которые касаются объектов, влияющих на окружающую среду.

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Ранее Mkset рассказывал о пенсионерке из Уфы, которая с 1990-х годов стоит в очереди на получение жилья.

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