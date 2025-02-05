Мнение уфимцев о застройках неинтересно властям

Posted 5 февраля, 13:09
Published 5 февраля, 13:09
Modified 5 февраля, 13:29
Updated 5 февраля, 13:29
Напомним, особый режим, при котором для согласования генпланов муниципалитетов, правил застройки и проектов межевания не требуется проводить публичные слушания, ввели в Башкортостане в 2022 году.
Позже меры неоднократно продлевались. Такое право регионам даёт федеральное законодательство. Не стал исключением и 2025 год, однако в 2026-м мораторий на публичные слушания власти будут вынуждены снять.
Случаями, когда для перекраивания земли нужно спрашивать мнение жителей, являются лишь те, которые касаются объектов, влияющих на окружающую среду.
Ранее Mkset рассказывал о пенсионерке из Уфы, которая с 1990-х годов стоит в очереди на получение жилья.