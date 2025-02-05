Мир глазами пингвина: уникальная система камер расскажет о повседневной жизни птиц

Posted 5 февраля, 11:11
Published 5 февраля, 11:11
Modified 5 февраля, 11:13
Updated 5 февраля, 11:13
Смогут ли маленькие камеры, установленные на пингвинах, рассказать о том, как они охотятся и что происходит в их жизни, когда они погружаются в холодные воды океана? В этой статье мы расскажем, как работает технология PenguCams и какие удивительные открытия ждут ученых и любителей природы.
Совсем недавно мир стал на шаг ближе к разгадке того, как пингвины воспринимают окружающую действительность. Прямо на груди этих птиц учёные установили уникальные камеры, которые открыли неизвестные ранее аспекты жизни пингвинов. Речь идет о системе PenguCams, созданной международной группой исследователей, чья цель — изучить поведение этих удивительных животных в естественных условиях. Теперь, благодаря этим камерам, ученые могут не только наблюдать за пингвинами, но и точно измерять их взаимодействие с добычей, а также выяснить, сколько энергии они тратят на поиски пищи.
Система камер, разработанная учеными, позволяет преобразовывать цифровые данные, полученные с камер, в реальные измерения, которые помогают более точно исследовать поведение животных. Одним из самых значимых достижений этой технологии является способность замерять размеры добычи пингвинов, а также количество усилий, которые они прилагают для того, чтобы найти еду.
Новые камеры дают ученым уникальную возможность изучать морских хищников, например, пингвинов, с точностью, которая ранее была недоступна. В прошлом исследователи использовали фекалии или содержимое желудков пингвинов, чтобы понять, что они едят и сколько энергии тратят. Теперь же технологии позволяют непосредственно наблюдать, как пингвины взаимодействуют с добычей, как она выглядит в реальности и сколько времени они тратят на ее поиск.
Для того чтобы достичь таких результатов, исследователи использовали камеру, которая была установлена на пингвинах Гумбольдта, таваки и королевских пингвинах в Новой Зеландии. Камеры были оснащены специальным устройством, которое позволяло фиксировать точные размеры объектов, попадающих в поле зрения пингвина. Это было возможно благодаря так называемому «поправочному коэффициенту» — специальной методике, которая позволяет перевести информацию, полученную на основе пикселей, в реальные размеры.
— Наш метод дает точные результаты, которые могут помочь понять, почему пингвины выбирают определенные виды пищи в конкретных местах и как много усилий они тратят на их поиск, — рассказал Оуэн Дабковски, студент Университета Отаго, один из авторов исследования.
Чтобы точно оценить количество энергии, которое пингвины тратят на поиски пищи, ученые разработали поправочные коэффициенты. Эти коэффициенты основаны на данных, полученных с камеры, и помогают измерять объекты в реальных размерах. Примечательно, что поправочные коэффициенты были рассчитаны с учетом особенностей различных сред — в частности, различий между воздухом и водой, что является ключевым моментом для точности исследований.
— Различия в преломлении света между воздухом и водой означают, что поправочные коэффициенты должны учитывать не только расстояние до объекта, но и углы, под которыми свет преломляется, — пояснил Дабковски.
Использование этих коэффициентов помогает ученым преобразовывать видеоматериалы в точные размеры, что дает возможность более точно оценить, сколько энергии пингвин получает от каждого похода за добычей. Это знание может значительно улучшить понимание питания и поведенческих привычек этих животных.
Одним из примеров того, как работают эти камеры, является исследование пингвинов, клюющих тунца. Камера на груди пингвина позволяет точно измерить длину рыбы, которую он съедает. Таким образом, ученые могут оценить не только то, сколько рыбы пингвин съедает, но и понять, какой именно вид пищи он предпочитает в тех или иных условиях. С помощью этих данных можно также узнать, какие рыбы являются более питательными, а какие менее.
Важно отметить, что для проведения таких измерений ученые использовали эталонный объект — сетку с известными размерами. Это позволило протестировать камеру в различных условиях: на разных глубинах, при различных углах и в водах с разной соленостью. Результаты этих экспериментов легли в основу создания новых моделей, которые позволяют прогнозировать поправочные коэффициенты для ситуаций, выходящих за пределы первоначальных тестов.
Технология PenguCams не только раскрывает тайны подводной жизни пингвинов, но и открывает новые возможности для научных исследований в области экологии. Благодаря точным данным о том, какие усилия пингвины прикладывают к поиску пищи и сколько энергии они тратят, ученые могут разрабатывать стратегии по сохранению популяций этих удивительных птиц, а также других морских хищников, которые находятся под угрозой исчезновения.
Кроме того, новая технология имеет огромный потенциал для применения в других областях экологии и биологии. Например, с помощью этих камер можно будет изучать поведение других животных, таких как морские котики, тюлени и даже более крупные виды, например, китов.
— Данные, собранные с помощью PenguCams, могут сыграть важную роль в охране природы. Мы можем понять, какие факторы влияют на здоровье и выживание пингвинов, а значит, и других морских животных, что поможет разработать более эффективные меры по их сохранению, — отмечает соавтор исследования.
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