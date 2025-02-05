Мир глазами пингвина: уникальная система камер расскажет о повседневной жизни птиц

Совсем недавно мир стал на шаг ближе к разгадке того, как пингвины воспринимают окружающую действительность. Прямо на груди этих птиц учёные установили уникальные камеры, которые открыли неизвестные ранее аспекты жизни пингвинов. Речь идет о системе PenguCams, созданной международной группой исследователей, чья цель — изучить поведение этих удивительных животных в естественных условиях. Теперь, благодаря этим камерам, ученые могут не только наблюдать за пингвинами, но и точно измерять их взаимодействие с добычей, а также выяснить, сколько энергии они тратят на поиски пищи.