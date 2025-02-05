Массовое отравление детей в Башкирии — анонимы убивают наших детей

Posted 5 февраля, 04:28
Published 5 февраля, 04:28
Modified 3 марта, 13:08
Updated 3 марта, 13:08
Так, 6 января в детское медучреждение Стерлитамака госпитализирован 15-летний подросток, который был сильно пьян, чуть позже врачи диагностировали еще и отравление медикаментами. В ходе расследования выяснилось, что несовершеннолетний принял таблетки и добавил алкоголь для усиления эффекта. Отделом по делам несовершеннолетних МВД Стерлитамака было принято решение о наказании родителей ребенка административным протоколом.
К сожалению, это не единичный случай. Так, 15 января в одной из аптек города двоим 16-летним подросткам без рецепта продали сильнодействующий препарат. Они злоупотребили им, пытаясь почувствовать опьянение. Всё закончилось госпитализацией. Факт продажи подтвердился чеком и видеозаписью, изъятой у фармацевта. Сейчас продолжается расследование. Уже известно, что рецепты «нового кайфа» детям рассылают через мессенджеры анонимные отправители.
Напомним, в январе 2025 года группа отдыхающих в санатории «Уязы-Тау» сообщила о массовом отравлении в здравнице. Чтобы обелить свою репутацию, руководство санатория приглашало. Самим же авторам жалоб теперь грозят судебными разбирательствами.