Машину «Призрачного гонщика» заметили в Башкирии

Оба несчастных случая произошли в Стерлитамаке в один день. Так, на улице Тетюшева после полудня огонь сжёг «Форд Фокус». На ликвидацию пламени у спасателей ушло примерно 15 минут, однако за это время пожар успел повредить важнейшие элементы автомобиля. К самому возгоранию же привела неисправность топливной системы.