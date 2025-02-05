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Posted 5 февраля, 15:20

Published 5 февраля, 15:20

Modified 5 февраля, 16:40

Updated 5 февраля, 16:40

В Стерлитамаке сгорели две иномарки за день

Машину «Призрачного гонщика» заметили в Башкирии

5 февраля 2025, 15:20
Фото: МЧС РБ.

В Стерлитамаке сгорели две иномарки за день

Два транспортных средства охватило пламя посреди дороги в Башкортостане, сообщает МЧС в среду, 5 февраля.

Оба несчастных случая произошли в Стерлитамаке в один день. Так, на улице Тетюшева после полудня огонь сжёг «Форд Фокус». На ликвидацию пламени у спасателей ушло примерно 15 минут, однако за это время пожар успел повредить важнейшие элементы автомобиля. К самому возгоранию же привела неисправность топливной системы.

Ещё один автомобиль объяло пламя на улице Нагуманова спустя пару часов. На этот раз пожар уничтожил уже «Тойоту Аурис».

По обоим происшествиям ведётся проверка.

Фото: МЧС РБ
Машина «провалилась в текстуры» Уфы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе под автомобилем провалился асфальт.

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