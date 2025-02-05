Машину «Призрачного гонщика» заметили в Башкирии

Posted 5 февраля, 15:20
Published 5 февраля, 15:20
Modified 5 февраля, 16:40
Updated 5 февраля, 16:40
Оба несчастных случая произошли в Стерлитамаке в один день. Так, на улице Тетюшева после полудня огонь сжёг «Форд Фокус». На ликвидацию пламени у спасателей ушло примерно 15 минут, однако за это время пожар успел повредить важнейшие элементы автомобиля. К самому возгоранию же привела неисправность топливной системы.
Ещё один автомобиль объяло пламя на улице Нагуманова спустя пару часов. На этот раз пожар уничтожил уже «Тойоту Аурис».
По обоим происшествиям ведётся проверка.