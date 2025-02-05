«Лезь в реку»: в Башкирии обнальщики похитили студента

Posted 5 февраля, 15:10
Published 5 февраля, 15:10
Modified 5 февраля, 16:42
Updated 5 февраля, 16:42
Поквитаться за «косяк» парни 17-19 лет решили со своим 16-летним знакомым. Старшие «товарищи» промышляли отмывом денег с банковских карт, подросток же выступал в роли «дропа» — человека, на чьё имя был записан один из использовавшихся злоумышленниками счетов.
Деловые отношения у молодых людей сложились неважно: как только на карту парня поступили ₽60 тысяч, он решил оставить их себе, кинув вчерашних партнёров. Те, впрочем, дело просто так не оставили и решили напомнить «провинившемуся», с кем он связался.
Преступники, чтобы наказать студента, в один день подкараулили его на улице и насильно посадили в машину, а затем вывезли к реке Ольховке. Там над парнем принялись всячески издеваться — записывать видео с извинениями на коленях, бить, угрожать пистолетом (как оказалось позже, пневматическим). В холод молодого человека даже заставили лезть по пояс в реку. Вдоволь «наигравшись» с жертвой, подростка «поставили на бабки» — вернуть его потребовали уже ₽100 тысяч.
Как только злоумышленники оставили пострадавшего, тот позвонил отцу. Родитель, в свою очередь, написал заявление в полицию. Вскоре всех преступников задержали.
— Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РБ совместно с коллегами из Стерлитамака были задержаны четверо ранее несудимых молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет, — отчитались в башкортостанском МВД.
Как сообщили в Следкоме, на задержанных завели уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Одного из них отправили в СИЗО, остальные трое пребывают под домашним арестом в ожидании суда.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе вынесли приговоры семерым участникам организованной преступной группировки.