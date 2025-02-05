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Posted 5 февраля, 15:10

Published 5 февраля, 15:10

Modified 5 февраля, 16:42

Updated 5 февраля, 16:42

Похитителям из Стерлитамака предъявили обвинение

«Лезь в реку»: в Башкирии обнальщики похитили студента

5 февраля 2025, 15:10
Фото: МВД Башкортостана.

Похитителям из Стерлитамака предъявили обвинение

Группа молодых людей, ни одному из которых не исполнилось и 20 лет, устроила криминальные разборки в Стерлитамаке, сообщили в среду, 5 февраля, в оперативных службах Республики Башкортостан.

Поквитаться за «косяк» парни 17-19 лет решили со своим 16-летним знакомым. Старшие «товарищи» промышляли отмывом денег с банковских карт, подросток же выступал в роли «дропа» — человека, на чьё имя был записан один из использовавшихся злоумышленниками счетов.

Деловые отношения у молодых людей сложились неважно: как только на карту парня поступили ₽60 тысяч, он решил оставить их себе, кинув вчерашних партнёров. Те, впрочем, дело просто так не оставили и решили напомнить «провинившемуся», с кем он связался.

Видео: МВД Башкортостана.

Преступники, чтобы наказать студента, в один день подкараулили его на улице и насильно посадили в машину, а затем вывезли к реке Ольховке. Там над парнем принялись всячески издеваться — записывать видео с извинениями на коленях, бить, угрожать пистолетом (как оказалось позже, пневматическим). В холод молодого человека даже заставили лезть по пояс в реку. Вдоволь «наигравшись» с жертвой, подростка «поставили на бабки» — вернуть его потребовали уже ₽100 тысяч.

Как только злоумышленники оставили пострадавшего, тот позвонил отцу. Родитель, в свою очередь, написал заявление в полицию. Вскоре всех преступников задержали.

— Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РБ совместно с коллегами из Стерлитамака были задержаны четверо ранее несудимых молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет, — отчитались в башкортостанском МВД.

Как сообщили в Следкоме, на задержанных завели уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Одного из них отправили в СИЗО, остальные трое пребывают под домашним арестом в ожидании суда.

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