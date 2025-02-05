«Лезь в реку»: в Башкирии обнальщики похитили студента

Преступники, чтобы наказать студента, в один день подкараулили его на улице и насильно посадили в машину, а затем вывезли к реке Ольховке. Там над парнем принялись всячески издеваться — записывать видео с извинениями на коленях, бить, угрожать пистолетом (как оказалось позже, пневматическим). В холод молодого человека даже заставили лезть по пояс в реку. Вдоволь «наигравшись» с жертвой, подростка «поставили на бабки» — вернуть его потребовали уже ₽100 тысяч.