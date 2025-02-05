«Как в Америке»: алкоголь хотят запретить лицам до 21 года

Posted 5 февраля, 13:50
Published 5 февраля, 13:50
Modified 5 февраля, 16:47
Updated 5 февраля, 16:47
Так, руководитель правоохранительного ведомства высказался за ограничение продажи алкогольных напитков для молодёжи младше 21 года. Так Бастрыкин надеется «предупредить алкоголизацию» растущего поколения.
Похожая инициатива звучала из уст депутатов российской Госдумы в сентябре 2024 года. Тогда народные избранники привели в пример некоторые штаты США и Канаду, где горячительные напитки также разрешено реализовывать лишь лицам, достигшим 21-летнего возраста. Позже, в октябре, проработку запрета подтвердил и Минздрав РФ.
Ещё одна инициатива, которую озвучил Бастрыкин — снижение возраста ответственности за сбыт наркотиков. Согласно действующим законам, судить детей за продажу запрещённых веществ могут с 16-летнего возраста. Глава СК же предлагает наказывать за такие преступления и 14-летних детей.
В этом контексте не лишним будет вспомнить одиозный случай, раскрытый редакцией Mkset в 2024 году. Уфимского школьника Константина Носырева, когда тому было всего 15 лет, по ошибке посадили за сбыт наркотиков. Судебную ошибку на протяжении долгого времени не замечали ни следователи, ни прокуратура, ни судьи. В конце концов, ребёнок был освобождён из-за решётки, а государство выплатило тому ₽3 млн после долгих тяжб.