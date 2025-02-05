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Posted 5 февраля, 13:50

Published 5 февраля, 13:50

Modified 5 февраля, 16:47

Updated 5 февраля, 16:47

В Башкирии могут запретить спиртное до 21 года

«Как в Америке»: алкоголь хотят запретить лицам до 21 года

5 февраля 2025, 13:50
Фото: 1MI.

В Башкирии могут запретить спиртное до 21 года

Глава российского Следкома Александр Бастрыкин в среду, 5 февраля, выступил с инициативой о пересмотре возрастных цензов для продажи и употребления спиртных напитков.

Так, руководитель правоохранительного ведомства высказался за ограничение продажи алкогольных напитков для молодёжи младше 21 года. Так Бастрыкин надеется «предупредить алкоголизацию» растущего поколения.

Похожая инициатива звучала из уст депутатов российской Госдумы в сентябре 2024 года. Тогда народные избранники привели в пример некоторые штаты США и Канаду, где горячительные напитки также разрешено реализовывать лишь лицам, достигшим 21-летнего возраста. Позже, в октябре, проработку запрета подтвердил и Минздрав РФ.

Ещё одна инициатива, которую озвучил Бастрыкин — снижение возраста ответственности за сбыт наркотиков. Согласно действующим законам, судить детей за продажу запрещённых веществ могут с 16-летнего возраста. Глава СК же предлагает наказывать за такие преступления и 14-летних детей.

В этом контексте не лишним будет вспомнить одиозный случай, раскрытый редакцией Mkset в 2024 году. Уфимского школьника Константина Носырева, когда тому было всего 15 лет, по ошибке посадили за сбыт наркотиков. Судебную ошибку на протяжении долгого времени не замечали ни следователи, ни прокуратура, ни судьи. В конце концов, ребёнок был освобождён из-за решётки, а государство выплатило тому ₽3 млн после долгих тяжб.

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Ранее Mkset сообщал об отравлении ребёнка алкоголем в Стерлитамаке.

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