«Как в Америке»: алкоголь хотят запретить лицам до 21 года

В этом контексте не лишним будет вспомнить одиозный случай, раскрытый редакцией Mkset в 2024 году. Уфимского школьника Константина Носырева, когда тому было всего 15 лет, по ошибке посадили за сбыт наркотиков. Судебную ошибку на протяжении долгого времени не замечали ни следователи, ни прокуратура, ни судьи. В конце концов, ребёнок был освобождён из-за решётки, а государство выплатило тому ₽3 млн после долгих тяжб.