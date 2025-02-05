Как очистить духовку и сковородку за 5 минут, используя всего два ингредиента

Каждый, кто сталкивался с грязной сковородкой или запеченным жиром в духовке, знает, как трудно справиться с этими проблемами. Порой, даже самые мощные чистящие средства не справляются с такими загрязнениями. Однако есть способ сделать процесс уборки простым и экономичным, который вы сможете повторить прямо у себя на кухне. Но прежде чем переходить к рецепту, важно понять, почему этот метод работает так эффективно.