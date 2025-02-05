Хабиров в Уфе нажал кнопку за ₽100 млн

Posted 5 февраля, 11:39
Published 5 февраля, 11:39
Modified 5 февраля, 13:32
Updated 5 февраля, 13:32
Стоимость этого оборудования приближается к ₽100 млн, оно применяется в биологии, физике и химии. Хабиров отметил, что спектрометр будет задействован в работе университетами и предприятиями.
Глава региона акцентировал внимание на том, что одной из главных задач властей республики является привлечение молодежи в научную сферу. Также он отметил важную роль исследовательского центра в развитии прикладных направлений работы и фундаментальной базы.
Стоит напомнить, что в начале прошлого года Сергей Хурсан, руководитель института химии УФИЦ РАН, поделился информацией о ключевых проблемах загрязнения территории «Уфахимпрома» и о необходимых мерах для их решения.