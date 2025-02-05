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Posted 5 февраля, 11:39

Published 5 февраля, 11:39

Modified 5 февраля, 13:32

Updated 5 февраля, 13:32

Хабиров запустил в Уфе ядерный комплекс

Хабиров в Уфе нажал кнопку за ₽100 млн

5 февраля 2025, 11:39
Фото: Сайт главы Башкирии.

Хабиров запустил в Уфе ядерный комплекс

В Уфимском федеральном исследовательском центре РАН глава Башкирии Радий Хабиров вместе с учёными запустил спектрометр ядерного-магнитного резонанса, сообщил он в своём Telegram-канале в среду, 5 февраля.

Стоимость этого оборудования приближается к ₽100 млн, оно применяется в биологии, физике и химии. Хабиров отметил, что спектрометр будет задействован в работе университетами и предприятиями.

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Глава региона акцентировал внимание на том, что одной из главных задач властей республики является привлечение молодежи в научную сферу. Также он отметил важную роль исследовательского центра в развитии прикладных направлений работы и фундаментальной базы.

Стоит напомнить, что в начале прошлого года Сергей Хурсан, руководитель института химии УФИЦ РАН, поделился информацией о ключевых проблемах загрязнения территории «Уфахимпрома» и о необходимых мерах для их решения.

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