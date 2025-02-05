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Posted 5 февраля, 11:21

Published 5 февраля, 11:21

Modified 5 февраля, 11:23

Updated 5 февраля, 11:23

ДТП кончилось дракой в Уфе

«Это Уфа, детка»: сбитый пешеход избил водителя после ДТП

5 февраля 2025, 11:21
Фото: 1MI.

ДТП кончилось дракой в Уфе

Несмотря на то, что в самой аварии никто не пострадал, медикам все же пришлось осматривать участников дорожного столкновения, сообщает Telegram-канал «Вся Уфа» в среду, 5 февраля.

Дорожная авария произошла днем с среду, 5 февраля, возле кукольного театра в Уфе. Там под колёса легкового автомобиля попал спешащий пешеход: мужчина решил перебежать широкую дорогу вместо того, чтобы воспользоваться переходом по «зебре». Торопливый пешеход выбежал под кроссовер. Первые кадры с места аварии дают впечатление того, что ДТП оказалось смертельным.

Но буквально через мгновение ситуация поменялась. Очухавшийся от падения и невредимый пешеход встал и пошёл… с кулаками на водителя автомобиля. На оживленной уфимской дороге завязалась потасовка. Её быстро разняли сотрудники ГБР. Они заковали буйного пешехода в наручники и увезли. А вот водитель автомобиля теперь — пациент врачей. На место аварии вызвали «Скорую помощь». Бригада должна осмотреть участника дорожного конфликта.

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