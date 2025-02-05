«Домклик»: Башкирия вошла в ТОП-5 от общего числа ипотек на вторичку

В то же время в стране отмечается более чем двукратный рост доходов покупателей жилья на вторичном рынке — с 84 тысяч рублей до 168 тысяч рублей в среднем по РФ. При этом в ЦФО медианный доход оказался больше среднего уровня по стране, достигнув 243 тысяч рублей. В СКФО данный показатель составил всего 90 тысяч рублей.