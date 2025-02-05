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Posted 5 февраля, 07:01

Published 5 февраля, 07:01

Modified 5 февраля, 07:02

Updated 5 февраля, 07:02

«Домклик»: Башкирия вошла в ТОП-5 от общего числа ипотек на вторичку

«Домклик»: Башкирия вошла в ТОП-5 от общего числа ипотек на вторичку

5 февраля 2025, 07:01
Фото: 1MI.
По результатам изученной информации по ипотечным сделкам Сбера с момента последнего повышения ключевой ставки ЦБ РФ аналитический центр «Домклик» составил портрет покупателя жилья на вторичном рынке в РФ.

В ходе исследования эксперты рассматривали период с ноября 2024 года (после повышения регулятором ключевой ставки до 21%) по январь 2025 года, сообщает gorod55.ru.

38 лет составляет средний возраст заемщика, приобретающего жилье на вторичном рынке в РФ. На Северном Кавказе отмечается более молодой средний возраст — 35 лет. Около 55% всех ипотек на вторичное жилье оформляется женщинами. При этом в южной части страны и на Северном Кавказе доля женщин среди ипотечных заемщиков превышает средний показатель по России — она составляет порядка 60%.

58% приходится на россиян, состоящих в браке (в СКФО и на Дальнем Востоке соответственно 63% и 46%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эти значения практически не изменились.

В то же время в стране отмечается более чем двукратный рост доходов покупателей жилья на вторичном рынке — с 84 тысяч рублей до 168 тысяч рублей в среднем по РФ. При этом в ЦФО медианный доход оказался больше среднего уровня по стране, достигнув 243 тысяч рублей. В СКФО данный показатель составил всего 90 тысяч рублей.

Фото: «Домклик»

Полученные результаты исследования говорят о том, что большая часть граждан, приобретающих готовые квартиры в ипотеку, не имеют детей. На долю данной категории заемщиков приходится 80%. При этом доля многодетных семей среди ипотечников едва превышает 1%. Даже на Северном Кавказе, где принято иметь большие семьи, среди покупателей жилья в ипотеку на вторичном рынке было зафиксировано всего 1,6% родителей с тремя детьми и более.

Самую высокую активность покупатели готовых квартир демонстрируют в Центральном и Приволжском федеральных округах (25,7% и 24,5% сделок соответственно). Менее всего займов на приобретение жилья на вторичном рынке было выдано в ДФО и СКФО — порядка 5% от их общего количества по России. По словам специалистов, это обусловлено жесткими условиями «Дальневосточной ипотеки» в ДФО и особенностями рынка жилья в СКФО (местные жители предпочитают загородные дома квартирам в многоэтажках).

Отмечается, что большинство сделок на вторичном рынке жилья в РФ, как и прежде, заключают в крупнейших регионах — Москве и Подмосковье, на которые приходится соответственно 5% и 7,7%. Также высокие показатели зафиксированы в Татарстане, Свердловской области и в Башкортостане (5,8%, 4,3% и 4,2% соответственно).

#Общество
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