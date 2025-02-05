Должники и пьяницы из Башкирии спонсируют СВО

Posted 5 февраля, 07:21
Published 5 февраля, 07:21
Modified 5 февраля, 07:42
Updated 5 февраля, 07:42
Так, жителя Зилаира лишили прав за пьяную езду, но он не прекратил нетрезвые поездки и лишился машины. Подобная история произошла и с местными мотоциклистами. Итог — конфискация байков у любителей пьяной езды. Кроме того, за незаконную вырубку леса зилаирских дровосеков привлекли к уголовке, и в рамках дела забрали орудия преступления — их бензопилы.
После оформления документов техника отправится в зону спецоперации и поступит в распоряжение наших бойцов для выполнения задач.
Ранее сообщалось, что просроченные платежи по ипотеке в Башкирии за 2024 год на 91% превысили показатели 2023 года. Таких антирекордов держатели жилищных кредитов в регионе еще не ставили.