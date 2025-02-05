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Posted 5 февраля, 07:21

Published 5 февраля, 07:21

Modified 5 февраля, 07:42

Updated 5 февраля, 07:42

Имущество должников из Башкирии пойдёт на фронт

Должники и пьяницы из Башкирии спонсируют СВО

5 февраля 2025, 07:21
Фото: УФССП по Башкирии.

Имущество должников из Башкирии пойдёт на фронт

Конфискованные у должников в Республике Башкортостан автомобиль, мотоцикл, три мопеда и бензопилы отдадут на СВО, сообщает УФССП по РБ в среду, 5 февраля.

Так, жителя Зилаира лишили прав за пьяную езду, но он не прекратил нетрезвые поездки и лишился машины. Подобная история произошла и с местными мотоциклистами. Итог — конфискация байков у любителей пьяной езды. Кроме того, за незаконную вырубку леса зилаирских дровосеков привлекли к уголовке, и в рамках дела забрали орудия преступления — их бензопилы.

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После оформления документов техника отправится в зону спецоперации и поступит в распоряжение наших бойцов для выполнения задач.

Ранее сообщалось, что просроченные платежи по ипотеке в Башкирии за 2024 год на 91% превысили показатели 2023 года. Таких антирекордов держатели жилищных кредитов в регионе еще не ставили.

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