Должники и пьяницы из Башкирии спонсируют СВО

Так, жителя Зилаира лишили прав за пьяную езду, но он не прекратил нетрезвые поездки и лишился машины. Подобная история произошла и с местными мотоциклистами. Итог — конфискация байков у любителей пьяной езды. Кроме того, за незаконную вырубку леса зилаирских дровосеков привлекли к уголовке, и в рамках дела забрали орудия преступления — их бензопилы.