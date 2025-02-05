Долги за ипотеку бьют рекорды в Башкирии

Специалисты говорят, что из-за непростой финансовой ситуации в стране жители Башкирии, как и люди, проживающие в других регионах России, все чаще становятся ипотечными должниками. На первое января 2025 года банки должны получить от покупателей жилья в Республике Башкортостан более ₽742 млрд. Просрочка по платежам на начало года составила ₽2,77 млрд. К началу 2024 года эта сумма едва дотягивала до ₽1,45 млрд.