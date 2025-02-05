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Posted 5 февраля, 04:28

Published 5 февраля, 04:28

Modified 5 февраля, 08:43

Updated 5 февраля, 08:43

Долги за ипотеку бьют рекорды в Башкирии

Долги за ипотеку бьют рекорды в Башкирии

5 февраля 2025, 04:28
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Если сложить все просроченные платежи в Башкирии за ипотеку в 2024 году, то их сумма станет больше на 91%, чем в прошлом, сообщает «Долговой консультант» в среду, 5 февраля.

Специалисты говорят, что из-за непростой финансовой ситуации в стране жители Башкирии, как и люди, проживающие в других регионах России, все чаще становятся ипотечными должниками. На первое января 2025 года банки должны получить от покупателей жилья в Республике Башкортостан более ₽742 млрд. Просрочка по платежам на начало года составила ₽2,77 млрд. К началу 2024 года эта сумма едва дотягивала до ₽1,45 млрд.

Башкирское село живет в ипотеку
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По словам специалистов, ипотечный заемщик начинает считаться должником только тогда, когда он не может внести платеж в течении 90 дней. Если до этого срока от первой просрочки обязательства перед банком будут выполнены, то должником такой клиент не считается.

Отметим, что по количеству взятых кредитов на покупку жилья Башкирия находится на восьмом месте в стране. После Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, Свердловской, Краснодарской и Московским областей, а также после Татарстана.

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