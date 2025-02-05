Дети сгорели в Башкирии

Чиновник посвятил происшествию отдельный пост в своём Telegram-канале. Глава Чимшинского района Ришат Мансуров рассказал о том, как детская шалость и недосмотр родителей привели двух братьев на больничную койку. Мальчики воспользовались тем, что за ними никто не наблюдает, и решили позабавиться с баллончиком для размораживания. Обычно такой легковоспламеняющейся жидкостью в холода пользуются автомобилисты. Ребята прихватили с собой и зажигалку. Пара несложных любознательных движений — и на мальчиках вспыхнула одежда.