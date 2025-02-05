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Posted 5 февраля, 08:30

Published 5 февраля, 08:30

Modified 5 февраля, 08:33

Updated 5 февраля, 08:33

Дети получили ожоги из-за игры

Дети сгорели в Башкирии

5 февраля 2025, 08:30
Фото: 1MI.

Дети получили ожоги из-за игры

Травмоопасная детская забава со взрослыми предметами плачевно кончилась в Чимшинском районе Республики Башкортостан, сообщает глава муниципалитета Ришат Мансуров в среду, 5 февраля.

Чиновник посвятил происшествию отдельный пост в своём Telegram-канале. Глава Чимшинского района Ришат Мансуров рассказал о том, как детская шалость и недосмотр родителей привели двух братьев на больничную койку. Мальчики воспользовались тем, что за ними никто не наблюдает, и решили позабавиться с баллончиком для размораживания. Обычно такой легковоспламеняющейся жидкостью в холода пользуются автомобилисты. Ребята прихватили с собой и зажигалку. Пара несложных любознательных движений — и на мальчиках вспыхнула одежда.

— Мальчишки отделались ожогами 1-2 степени тяжести и испугом. Но последствия могли быть куда трагичнее, — считает чиновник.

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Напомним, ранее Mkset писал о гибели семейной пары в огне.

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