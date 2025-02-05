Чета пенсионеров погибла в страшном пожаре в Башкирии

Сигнал о возгорании в Сибае поступил на пульт диспетчера в начале третьего ночи со вторника на среду. Местные жители рассказали, что деревянный дом пенсионеров очень быстро горит. Люди попробовали сами организовать тушение и вытащить хозяев жилища на улицу, но не смогли.