Чета пенсионеров погибла в страшном пожаре в Башкирии

Posted 5 февраля, 04:14
Published 5 февраля, 04:14
Modified 5 февраля, 08:48
Updated 5 февраля, 08:48
Сигнал о возгорании в Сибае поступил на пульт диспетчера в начале третьего ночи со вторника на среду. Местные жители рассказали, что деревянный дом пенсионеров очень быстро горит. Люди попробовали сами организовать тушение и вытащить хозяев жилища на улицу, но не смогли.
— Не знаю, что там произошло, но он загорелся около двух ночи, и пламя начало распространяться прям очень быстро. Спустя несколько минут уже крыша полыхала. Мы с мужиками пытались как-то потушить снегом и водой из ведер, но все бесполезно. Только пожарные смогли повлиять на ситуацию, — рассказал местный житель.
По словам огнеборцев, к их приезду горело уже 60 кв. м. Несмотря на усилия, потушить пламя удалось только спустя час. Во время разбора завалов специалисты нашли обгоревшие тела вероятных хозяев жилища. Ими оказалась супружеская пара пенсионеров — 76 лет мужу и 74 года жене.
Вероятной причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки, но точно станет известно после работы специалистов. Однако, по словам сотрудников МЧС, был бы в доме пожарный извещатель, который бы разбудил пенсионеров, шансов выжить было бы значительно больше.