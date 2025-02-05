«Будут последствия»: чем грозит тёплая зима Башкирии

Posted 5 февраля, 16:36
Published 5 февраля, 16:36
Modified 5 февраля, 17:54
Updated 5 февраля, 17:54
В четверг, 6 февраля, синоптики обещают умеренную облачность с прояснениями. Существенных осадков не обещается. Ветер — восточного и юго-восточного направлений. В целом скорость потоков воздуха будет умеренной, однако в южных районах возможны сильные порывы. Ночью похолодает до -7°C… -12°C при нормальных условиях и до -15°C… -20°C при прояснениях. Днём потеплеет до -2°C… -7°C.
В пятницу, 7 февраля, и субботу, 8 февраля, в Башкирии ожидаются умеренный ветер северной четверти, переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью -9°C… -14°C, местами до -17°C… -22°C. Днём столбики термометров окажутся на отметках -5°C… -10°C на большей части Республики и на строгом 0°C в горных районах
Период конца января — начала февраля 2025 года в Башкирии выдался аномально тёплым. Так, в первом месяце года температура воздуха была выше нормы на 6°C. А в Уфе 1 февраля зафиксировали абсолютный максимум температуры воздуха — сразу +2,8°C. Ранее рекордным показателем для первого дня февраля считался +1°C (зафиксирован в 2003 году).
Климатолог, доцент Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) Рита Камалова считает, что аномальные температуры могут обернуться для флоры и фауны Республики не лучшим образом.
Так, у птиц, которые успели отложить яйца, погибнет потомство. Уничтожат вновь ударившие холода и почки деревьев, раскрывшиеся в тёплую погоду. Это связано с тем, что оттепель природа могла воспринять как наступление весны и запустить соответствующие процессы, свернуть которые уже довольно болезненно. Кроме того, сказаться температурные качели могут и на сельское хозяйстве региона, немало настрадавшемся в 2024 году.
Ранее Mkset сообщал о том, что в ходе весеннего паводка в Уфе могут оказаться в зоне подтопления населённые пункты вблизи трассы Восточный выезд.