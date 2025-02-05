«Будут последствия»: чем грозит тёплая зима Башкирии

Так, у птиц, которые успели отложить яйца, погибнет потомство. Уничтожат вновь ударившие холода и почки деревьев, раскрывшиеся в тёплую погоду. Это связано с тем, что оттепель природа могла воспринять как наступление весны и запустить соответствующие процессы, свернуть которые уже довольно болезненно. Кроме того, сказаться температурные качели могут и на сельское хозяйстве региона, немало настрадавшемся в 2024 году.