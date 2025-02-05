Бизнесу устроят «сладкую жизнь» в Башкирии

Posted 5 февраля, 07:56
Published 5 февраля, 07:56
Modified 5 февраля, 08:40
Updated 5 февраля, 08:40
Ранее законодательство ограничивало возможности региона в этом аспекте, что тормозило реализацию некоторых масштабных проектов. Теперь же, правительство Башкортостана получило значительно большую гибкость в выборе инструментов поддержки. Это может включать в себя не только традиционные методы, такие как предоставление земельных участков и налоговых льгот, но и более сложные схемы: например, частичное финансирование со стороны государства, гарантии по кредитам инвесторов, а также создание специальных правовых режимов для отдельных проектов.
Разнообразие инструментов позволит адаптировать условия сотрудничества под специфику каждого проекта, учитывая его масштаб, риски и ожидаемую отдачу. По словам спикера Курултая Константина Толкачёва, цель нововведений — сделать инвестиционный климат в Башкортостане ещё более привлекательным и надёжным для бизнеса.
Отметим, что по данным регионального Минэкономразвития, портфель проектов на принципах ГЧП в Башкирии включает инициативы с объёмом инвестиций более ₽104`000`000`000.