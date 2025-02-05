Бизнесу устроят «сладкую жизнь» в Башкирии

Ранее законодательство ограничивало возможности региона в этом аспекте, что тормозило реализацию некоторых масштабных проектов. Теперь же, правительство Башкортостана получило значительно большую гибкость в выборе инструментов поддержки. Это может включать в себя не только традиционные методы, такие как предоставление земельных участков и налоговых льгот, но и более сложные схемы: например, частичное финансирование со стороны государства, гарантии по кредитам инвесторов, а также создание специальных правовых режимов для отдельных проектов.