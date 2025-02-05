Бизнес на колёсах запустят в Уфе

Инвестиционный объем проекта составляет ₽122 млн. Реализация бизнес-инициативы поможет увеличить число рабочих мест в столице Башкирии и оснастить города России мобильной инфраструктурой. Бизнес-трейлеры могут использовать и как «полевую кухню», и даже как разъездной офис той или иной организации.