Бизнес на колёсах запустят в Уфе

Posted 5 февраля, 04:47
Published 5 февраля, 04:47
Modified 5 февраля, 08:21
Updated 5 февраля, 08:21
Инвестиционный объем проекта составляет ₽122 млн. Реализация бизнес-инициативы поможет увеличить число рабочих мест в столице Башкирии и оснастить города России мобильной инфраструктурой. Бизнес-трейлеры могут использовать и как «полевую кухню», и даже как разъездной офис той или иной организации.
Компания предлагает разнообразные виды трейлеров. По данным предприятия, 80% используемых комплектующих производятся в нашей стране.
— Прикольно будет, если такие домики на колёсах будут колесить по городу. Особенно, если в них еду будут продавать, — написал в комментариях в городском паблике Александр Ч.
В ноябре 2023 года правительство региона и компания подписала соглашение. Было принято решение о субсидиях для покрытия части затрат на покупку мобильных трейлеров.