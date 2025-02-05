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Posted 5 февраля, 04:47

Published 5 февраля, 04:47

Modified 5 февраля, 08:21

Updated 5 февраля, 08:21

В Уфе будут разъезжать бизнес-трейлеры

Бизнес на колёсах запустят в Уфе

5 февраля 2025, 04:47
Фото: Минторг Башкирии.

В Уфе будут разъезжать бизнес-трейлеры

В Башкортостане компания ООО «Мобитрак» планирует открыть в Уфе производство бизнес-трейлеров, что позволит создать 23 рабочих места, сообщает Минторг региона в среду, 5 февраля.

Инвестиционный объем проекта составляет ₽122 млн. Реализация бизнес-инициативы поможет увеличить число рабочих мест в столице Башкирии и оснастить города России мобильной инфраструктурой. Бизнес-трейлеры могут использовать и как «полевую кухню», и даже как разъездной офис той или иной организации.

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Компания предлагает разнообразные виды трейлеров. По данным предприятия, 80% используемых комплектующих производятся в нашей стране.

— Прикольно будет, если такие домики на колёсах будут колесить по городу. Особенно, если в них еду будут продавать, — написал в комментариях в городском паблике Александр Ч.

В ноябре 2023 года правительство региона и компания подписала соглашение. Было принято решение о субсидиях для покрытия части затрат на покупку мобильных трейлеров.

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