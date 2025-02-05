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Posted 5 февраля, 08:59

Published 5 февраля, 08:59

Modified 5 февраля, 09:32

Updated 5 февраля, 09:32

Башкирские свадьбы получат спецохрану

Башкирские свадьбы получат спецохрану

5 февраля 2025, 08:59
Фото: mkset.ru.
В Госреестр национального наследия Республики Башкортостана собираются включить 36 уникальных объектов, сообщает парламент региона в среду, 5 февраля.

Как сообщил спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев, в реестр будут включены не только известные памятники природы и архитектуры, но также и элементы нематериального этнокультурного достояния, которые играют важную роль в формировании идентичности башкирского народа. Однако не менее важным является и культурное наследие региона. В реестр войдут такие элементы, как башкирский язык, который является неотъемлемой частью культурной самобытности, а также традиционная музыка и поэзия. Важные культурные события, такие как обряд башкирской свадьбы и празднование весны, также будут признаны частью национального наследия. Кроме того, проект закона охватывает уникальные продукты, которые стали символами региона мёд и кумыс. Под охрану хотят поставить и курай.

Жемчужины Башкирии получили охрану
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Председатель парламента Башкирии подчеркнул, что законопроект включает механизм для пополнения реестра новыми объектами. Это означает, что в будущем жители республики и эксперты смогут вносить предложения о включении других значимых объектов, которые могут быть рассмотрены специальной межведомственной комиссией. Состав этой комиссии будет утвержден Правительством Республики Башкортостан.

Ранее сообщалось, что Вахмянинскую баню XIX столетия могут снести в Уфе.

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