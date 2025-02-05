Башкирские свадьбы получат спецохрану

Как сообщил спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев, в реестр будут включены не только известные памятники природы и архитектуры, но также и элементы нематериального этнокультурного достояния, которые играют важную роль в формировании идентичности башкирского народа. Однако не менее важным является и культурное наследие региона. В реестр войдут такие элементы, как башкирский язык, который является неотъемлемой частью культурной самобытности, а также традиционная музыка и поэзия. Важные культурные события, такие как обряд башкирской свадьбы и празднование весны, также будут признаны частью национального наследия. Кроме того, проект закона охватывает уникальные продукты, которые стали символами региона мёд и кумыс. Под охрану хотят поставить и курай.



