Башкирские бойцы побывали в плену ВСУ

Как отметили в МО, посредничество в процессе обмена пленными России и Украиной в феврале оказали Объединённые Арабские Эмираты. На момент публикации военнослужащие пребывают на территории Республики Беларусь. Там их осматривают медики, в том числе психологи. Возвращенные из плена ВСУ бойцы РФ смогли связаться с родственниками по телефону.