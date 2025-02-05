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Posted 5 февраля, 16:04

Published 5 февраля, 16:04

Modified 5 февраля, 16:40

Updated 5 февраля, 16:40

Троих бойцов из Башкирии обменяли с Украиной

Башкирские бойцы побывали в плену ВСУ

5 февраля 2025, 16:04
Фото: 1MI.

Троих бойцов из Башкирии обменяли с Украиной

Россия и Украина провели второй с начала 2025 года обмен пленными, производился он по формуле «150 на 150», сообщили в российском Министерстве обороны в среду, 5 февраля.

Как отметили в МО, посредничество в процессе обмена пленными России и Украиной в феврале оказали Объединённые Арабские Эмираты. На момент публикации военнослужащие пребывают на территории Республики Беларусь. Там их осматривают медики, в том числе психологи. Возвращенные из плена ВСУ бойцы РФ смогли связаться с родственниками по телефону.

В ходе обмена пленными 5 февраля были освобождены также несколько жителей Башкортостана. Это трое мужчин 1968, 1963 и 1982 годов рождения.

Публикуем полный список обмена пленными 5 февраля 2025 года между Россией и Украиной.

Фото: https://t.me/dvizhenie_nashvyhod
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии решили отправить на нужды спецоперации имущество, изъятое у злостных неплательщиков приставами.

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