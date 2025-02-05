Башкирские бойцы побывали в плену ВСУ

Posted 5 февраля, 16:04
Published 5 февраля, 16:04
Modified 5 февраля, 16:40
Updated 5 февраля, 16:40
Как отметили в МО, посредничество в процессе обмена пленными России и Украиной в феврале оказали Объединённые Арабские Эмираты. На момент публикации военнослужащие пребывают на территории Республики Беларусь. Там их осматривают медики, в том числе психологи. Возвращенные из плена ВСУ бойцы РФ смогли связаться с родственниками по телефону.
В ходе обмена пленными 5 февраля были освобождены также несколько жителей Башкортостана. Это трое мужчин 1968, 1963 и 1982 годов рождения.
Публикуем полный список обмена пленными 5 февраля 2025 года между Россией и Украиной.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии решили отправить на нужды спецоперации имущество, изъятое у злостных неплательщиков приставами.