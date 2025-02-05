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Posted 5 февраля, 07:23

Published 5 февраля, 07:23

Modified 5 февраля, 07:25

Updated 5 февраля, 07:25

В Башкирии украли песок на ₽15 млн

Башкирия — огромная криминальная песочница

5 февраля 2025, 07:23
Фото: 1MI.

В Башкирии украли песок на ₽15 млн

Сюжет
Экология
Бизнес вышел за пределы своих полномочий и обогатился за счет природных недр региона, сообщает в среду, 5 февраля, пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Сотрудникам надзорного ведомства удалось привлечь к ответственности ООО «Трансгидромеханизация» и добиться возбуждения уголовного дела. Предприятие винят в том, что организация нарушила правила охраны и использования недр Башкирии.

Преступление вскрыли природоохранные прокуроры. Они установили, ООО «Трансгидромеханизация» взяла от Башкирии больше, чем была должна, а именно: добывала песок и гравий за пределами границ лицензионного участка Вотикеевского месторождения в Башкирии. Компания незаконно накопала свыше 28`000 кубометров песчано-гравийной смеси

— Причиненный в результате незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых ущерб окружающей среде превысил ₽15 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Прокуратуре уже удалось взыскать с организации причиненный Башкортостану ущерб, правда, постановление суда еще находится на стадии исполнения. Теперь на сотрудников компании возбуждено уголовное дело. Санкция — от ₽200`000 штрафа до дисквалификации на срок до трех лет.

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