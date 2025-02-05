Башкирия — огромная криминальная песочница

Прокуратуре уже удалось взыскать с организации причиненный Башкортостану ущерб, правда, постановление суда еще находится на стадии исполнения. Теперь на сотрудников компании возбуждено уголовное дело. Санкция — от ₽200`000 штрафа до дисквалификации на срок до трех лет.