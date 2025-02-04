Замначальника полиции отправили под суд в Башкирии

Как указано в обвинительном заключении, преступление было совершено летом 2024 года. В августе в отдел полиции привезли свидетеля преступления. Какого именно — в прокуратуре не уточняют. Допрос свидетеля превратился в пытки и вымогательство. Сотрудники полиции побоями и угрозами заставили мужчину взять на себя соучастие в преступлении и сразу же начать «сотрудничать со следствием». Они потребовали от него «отступные» за то, что он якобы сдал своих мнимых подельников — по ₽100 000 каждому.