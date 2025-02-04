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Posted 4 февраля, 10:13

Published 4 февраля, 10:13

Modified 4 февраля, 10:15

Updated 4 февраля, 10:15

Замначальника полиции отправили под суд в Башкирии

Замначальника полиции отправили под суд в Башкирии

4 февраля 2025, 10:13
Фото: mkset.ru.
За превышение должностных полномочий перед законом ответят уже бывшие высокопоставленные полицейские, сообщает во вторник, 4 февраля, пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Перед судом в Стерлитамаке предстанут двое уже уволенных сотрудников городского отделения МВД — заместитель начальника полиции и заместитель начальника отдела по уголовному розыску. Следствие вменяет им ответственность по двум уголовным статьям — мошенничество и превышение должностных полномочий.

— Они обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности и мошенничестве с использованием служебного положения, — уточняет прокуратура Башкирии.

Как указано в обвинительном заключении, преступление было совершено летом 2024 года. В августе в отдел полиции привезли свидетеля преступления. Какого именно — в прокуратуре не уточняют. Допрос свидетеля превратился в пытки и вымогательство. Сотрудники полиции побоями и угрозами заставили мужчину взять на себя соучастие в преступлении и сразу же начать «сотрудничать со следствием». Они потребовали от него «отступные» за то, что он якобы сдал своих мнимых подельников — по ₽100 000 каждому.

Нужной суммы у запуганного и избитого свидетеля не оказалось, тогда он отдал в счет оплаты услуг стражей порядка свою иномарку. Свидетель оформил на знакомого одного из полицейских свою «Хендэ Соната», получив от сделки ничтожно малую сумму — всего ₽200 000 вместо ₽350 000. Полицейские разделили полученный куш. Но свидетель оказался не промах. Отойдя от шока, он обратился к «особистам». Сотрудники подразделения собственной безопасности МВД Башкирии задержали высокопоставленных полицейских Стерлитамака. Те не стали отпираться. Полицейские сразу же потеряли свои чины и погоны — их уволили из-за утраты доверия.

Приговор оборотням в погонах вынесет Стерлитамакский городской суд.

Даже ДТП не обходятся без Бастрыкина в Башкирии
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Напомним, ранее главу СК РФ Александра Бастрыкина заинтересовало пьяное смертельное ДТП с участием сотрудника МВД.

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