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Posted 4 февраля, 07:28

Published 4 февраля, 07:28

Modified 4 февраля, 11:17

Updated 4 февраля, 11:17

Сотрудника таможни задержали в Башкортостане

Экс-сотрудника таможни взяли с маски-шоу в Уфе

4 февраля 2025, 07:28
Фото: mkset.ru.

Сотрудника таможни задержали в Башкортостане

Транспортное управление МВД совместно с отделом экономической безопасности Башкирии задержали бывшего сотрудника таможенной службы, сообщили в силовом ведомстве во вторник, 4 февраля.

Как выяснили в транспортной полиции, инспектор Федеральной таможенной службы в Башкирии с 2022 по 2023 годы за ₽200`000 согласился «крышевать» одного предпринимателя. В «комплекс» услуг входила помощь с «растаможкой» машин. Ввезенной по «серой» схеме транспорт потом поступал на продажу.

Видео: Уфимское ЛУ МВД России на транспорте.

На кадрах задержания видно, что сотрудника застали врасплох. Изначально он не понял, в чем дело, однако быстро принял обвинения и покорно согласился следовать с правоохранителями. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за получение взяток, ему грозит до 12 лет заключения.

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Ранее Mkset сообщил, что «блатной» нарушитель из Башкирии заинтересовал Бастрыкина.

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