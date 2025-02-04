Экс-сотрудника таможни взяли с маски-шоу в Уфе

Posted 4 февраля, 07:28
Published 4 февраля, 07:28
Modified 4 февраля, 11:17
Updated 4 февраля, 11:17
Как выяснили в транспортной полиции, инспектор Федеральной таможенной службы в Башкирии с 2022 по 2023 годы за ₽200`000 согласился «крышевать» одного предпринимателя. В «комплекс» услуг входила помощь с «растаможкой» машин. Ввезенной по «серой» схеме транспорт потом поступал на продажу.
На кадрах задержания видно, что сотрудника застали врасплох. Изначально он не понял, в чем дело, однако быстро принял обвинения и покорно согласился следовать с правоохранителями. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за получение взяток, ему грозит до 12 лет заключения.