Экс-сотрудника таможни взяли с маски-шоу в Уфе

На кадрах задержания видно, что сотрудника застали врасплох. Изначально он не понял, в чем дело, однако быстро принял обвинения и покорно согласился следовать с правоохранителями. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за получение взяток, ему грозит до 12 лет заключения.