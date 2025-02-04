Валенки против современной обуви: в чём теплее?

Валенки, как элемент зимней обуви, появились несколько веков назад. Их изготовление связано с уникальной техникой валяния шерсти, которая позволяет создавать лёгкую, но при этом чрезвычайно тёплую обувь. Особенность валенок в том, что они идеально сохраняют тепло, создавая внутри комфортный микроклимат. Благодаря этому их активно использовали не только в повседневной жизни, но и в экстремальных условиях, например, на фронтах Великой Отечественной войны.