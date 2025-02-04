Уфимцы срочно избавляются от квартир

Posted 4 февраля, 17:47
Published 4 февраля, 17:47
Modified 4 февраля, 19:12
Updated 4 февраля, 19:12
Так, в октябре — декабре квартир 2024 года на «вторичке» в Уфе стало на 11% больше, чем в тот же период 2023 года. Больше всего увеличилось число объявлений по продаже квартир-студий (+24%) и «однушек» (+15%).
По данным аналитиков, по итогам IV квартала года стоимость среднестатистической квартиры дошла до ₽5,9 млн, а цена «квадрата» составила ₽117 тысяч. Примерно такими же данными делятся и другие эксперты сферы недвижимости, добавляя, что новостройки в Уфе стоят уже под ₽8 млн.
Ранее Mkset сообщал о том, что на строительный рынок Уфы вышел застройщик «Самолёт». Девелопер положил глаз на неосвоенный район Дёмы.