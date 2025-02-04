mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 17:47

Published 4 февраля, 17:47

Modified 4 февраля, 19:12

Updated 4 февраля, 19:12

В Уфе предложение на вторичном рынке жилья выросло на 11%

Уфимцы срочно избавляются от квартир

4 февраля 2025, 17:47
Фото: 1MI.

В Уфе предложение на вторичном рынке жилья выросло на 11%

Жители башкирской столицы охотнее стали продавать недвижимость в IV квартале 2024 года, выяснили аналитики «Авито»: соответствующим исследованием эксперты портала поделились с Mkset во вторник, 4 февраля.

Так, в октябре — декабре квартир 2024 года на «вторичке» в Уфе стало на 11% больше, чем в тот же период 2023 года. Больше всего увеличилось число объявлений по продаже квартир-студий (+24%) и «однушек» (+15%).

По данным аналитиков, по итогам IV квартала года стоимость среднестатистической квартиры дошла до ₽5,9 млн, а цена «квадрата» составила ₽117 тысяч. Примерно такими же данными делятся и другие эксперты сферы недвижимости, добавляя, что новостройки в Уфе стоят уже под ₽8 млн.

Скандальный «Самолёт» приземляется в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что на строительный рынок Уфы вышел застройщик «Самолёт». Девелопер положил глаз на неосвоенный район Дёмы.

Читайте также:
В Башкирии продали конфискат на ₽470 млнЦены на новые квартиры взлетели в УфеПутин поставил цель Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Аналитика#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Цены#Недвижимость#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Квартиры#Белебей#Продажа#Самолёт#Мелеуз#Янаул#Новостройки#Авито#Студии#Однушки#Дёмы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика