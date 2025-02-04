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Posted 4 февраля, 12:14

Published 4 февраля, 12:14

Modified 4 февраля, 12:29

Updated 4 февраля, 12:29

В Уфе сдают в аренду шесть старинных зданий

Уфимский Арбат пустят с молотка

4 февраля 2025, 12:14
Фото: Телеграм-канал администрации Уфы.

В Уфе сдают в аренду шесть старинных зданий

Аукцион на право аренды шести исторических зданий пройдёт в столице Башкирии в конце зимы, сообщает Управление земельных и имущественных отношений города во вторник, 4 февраля.

Пять из представленных лотов находятся на улице Октябрьской революции. Это «Дом Чубуковых», «Западный дом усадьбы Сперанских», «Восточный дом усадьбы Сперанских» и «Дом Тюниных (восточный)». Все они являются объектами культурного наследия. Шестым лотом значится «Дом Михайлова-Васильева» на улице Пушкина.

Согласно данным аукционной площадки, право аренды, например, «Дома Чубуковых» оценивается в ₽2`324`467, а «Западного дома усадьбы Сперанских» — в ₽1`766`366. Остальные лоты на Октябрьской революции приближаются в цене к ₽3 млн.

Арендаторы должны будут за три года отремонтировать указанные здания.

 — Какая потрясающая возможность сохранить историческое наследие Уфы! Уверен, что электронный аукцион на право аренды этих культурных объектов принесет много пользы и радости будущим арендаторам. Верим в успешное развитие и сохранение Уфимского Арбата! , — прокомментировал новость пользователь с ником «Фадюх / Всё о саморазвитии».

«Ужасно. И ради этого мои предки его возводили…»
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Ранее сообщалось, что мэр Уфы утвердил проект планировки и межевания территории, находящейся возле Монумента Дружбы.

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