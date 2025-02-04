Уфимские чиновники пересели в автобусы

Между тем уфимцы порой отзываются о направлении куда более критично. Mkset изучил отзывы от людей, которые регулярно ездят на этом направлении. Так, указывают недовольные пассажиры на то, что водители регулярно опаздывают на рейсы с ощутимой задержкой, а качество автобусов оставляет желать лучшего — так, в некоторых из них во время дождя с крыши прямо на сидения льётся вода.