mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 14:43

Published 4 февраля, 14:43

Modified 4 февраля, 19:21

Updated 4 февраля, 19:21

В Уфе чиновники катались на автобусе

Уфимские чиновники пересели в автобусы

4 февраля 2025, 14:43
Фото: 1MI.

В Уфе чиновники катались на автобусе

Госслужащие по собственному опыту отозвались о работе пригородной маршрутки башкирской столице во вторник, 4 февраля.

Окунуться в условия «простого народа» решились замглавы башкортостанского Минтранса Дмитрий Титов и замглавы администрации Уфимского района РБ Булат Садыков. Чиновников отправили проехаться в утренний час пик на автобусе №114, выполняющем рейс из пригородного Юматово в Уфу.

Судя по пресс-релизу Минтранса Башкирии, каких-либо нареканий у госслужащих не возникло. Довольны чиновники остались как соблюдением графика поездок, так и степенью «забитости» маршруток в пиковое время.

Между тем уфимцы порой отзываются о направлении куда более критично. Mkset изучил отзывы от людей, которые регулярно ездят на этом направлении. Так, указывают недовольные пассажиры на то, что водители регулярно опаздывают на рейсы с ощутимой задержкой, а качество автобусов оставляет желать лучшего — так, в некоторых из них во время дождя с крыши прямо на сидения льётся вода.

Машина «провалилась в текстуры» в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе автомобиль провалился под асфальт.

Читайте также:
Понты на дорогой иномарке закончились в полицииУфимец получил уголовку за выезд на встречку«Настоящий позор»: гости Уфы в шоке от туалета в Южном автовокзале
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Автобусы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Пассажиры#Критика#Отзывы#Маршрутка#Дмитрий Титов#Госслужащие#Булат Садыков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика