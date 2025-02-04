Уфимские чиновники пересели в автобусы

Posted 4 февраля, 14:43
Published 4 февраля, 14:43
Modified 4 февраля, 19:21
Updated 4 февраля, 19:21
Окунуться в условия «простого народа» решились замглавы башкортостанского Минтранса Дмитрий Титов и замглавы администрации Уфимского района РБ Булат Садыков. Чиновников отправили проехаться в утренний час пик на автобусе №114, выполняющем рейс из пригородного Юматово в Уфу.
Судя по пресс-релизу Минтранса Башкирии, каких-либо нареканий у госслужащих не возникло. Довольны чиновники остались как соблюдением графика поездок, так и степенью «забитости» маршруток в пиковое время.
Между тем уфимцы порой отзываются о направлении куда более критично. Mkset изучил отзывы от людей, которые регулярно ездят на этом направлении. Так, указывают недовольные пассажиры на то, что водители регулярно опаздывают на рейсы с ощутимой задержкой, а качество автобусов оставляет желать лучшего — так, в некоторых из них во время дождя с крыши прямо на сидения льётся вода.