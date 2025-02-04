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Posted 4 февраля, 13:04

Published 4 февраля, 13:04

Modified 4 февраля, 13:10

Updated 4 февраля, 13:10

Уфимских бандитов посадили почти на 100 лет

Уфимская банда на век отправилась в колонию за бесчеловечные преступления

4 февраля 2025, 13:04
Фото: 1MI.

Уфимских бандитов посадили почти на 100 лет

Семеро молодых уфимцев признаны виновными в создании и участии в банде, занимавшейся грабежами, разбоями и похищениями — сообщает прокуратура Башкирии во вторник, 4 февраля.

Так, создателями банды были двое горожан. Они позвали в неё двух человек, а также привлекали для бандитского промысла ещё трёх уфимцев. С сентября по октябрь 2020 года бандиты совершали все вышеперечисленные злодеяния.

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Бандиты записывали признания потерпевших о якобы распространении наркотиков, и говорили, что передадут их полицейским. В итоге 12 человек отдали бандитам деньги, телефоны, различные документы и другие личные вещи на сумму более ₽700`366.

Суд вынес обвинительный приговор: организаторы банды получили по 15 лет «строгача», а другие — от 8 до 11 лет в колониях. Общая сумма назначенного срока наказания достигает почти100 лет.

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