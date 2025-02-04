Уфимки с детьми могут досрочно выйти на пенсию

Posted 4 февраля, 17:38
Published 4 февраля, 17:38
Modified 4 февраля, 19:15
Updated 4 февраля, 19:15
Так, не ждать наступления пенсионного возраста может родитель (как женщина, так и мужчина), который до восьмилетнего возраста воспитывал ребёнка-инвалида. С учётом особенностей счёта стажа при наличии таких детей, мама может уйти на пенсию уже в 50, а отец — в 55.
Женщины с тремя или четырьмя детьми могут уйти на пенсию на 3-4 года раньше, соответственно, если их страховой стаж превышает 15 лет. То есть между декретными отпусками все же придется иногда и поработать.
Ранее Mkset сообщал о том, что ветеранам Великой Отечественной войны в столице Башкирии по инициативе мэра города присвоят статусы почётных уфимцев.