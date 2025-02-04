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Posted 4 февраля, 17:38

Published 4 февраля, 17:38

Modified 4 февраля, 19:15

Updated 4 февраля, 19:15

Соцфонд Башкирии назвал условия досрочной пенсии

Уфимки с детьми могут досрочно выйти на пенсию

4 февраля 2025, 17:38
Фото: 1MI.

Соцфонд Башкирии назвал условия досрочной пенсии

Башкортостанское отделение Соцфонда России (СФР) во вторник, 4 февраля, напомнило условия, при которых женщины могут стать пенсионерками раньше 60 лет.

Так, не ждать наступления пенсионного возраста может родитель (как женщина, так и мужчина), который до восьмилетнего возраста воспитывал ребёнка-инвалида. С учётом особенностей счёта стажа при наличии таких детей, мама может уйти на пенсию уже в 50, а отец — в 55.

Женщины с тремя или четырьмя детьми могут уйти на пенсию на 3-4 года раньше, соответственно, если их страховой стаж превышает 15 лет. То есть между декретными отпусками все же придется иногда и поработать.

Ветераны станут почетными жителями Уфы
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Ранее Mkset сообщал о том, что ветеранам Великой Отечественной войны в столице Башкирии по инициативе мэра города присвоят статусы почётных уфимцев.

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