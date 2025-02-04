Уфимка родила двенадцать детей

Гульназ Карманаева в 2023 году была удостоена звания «Мать-Героиня». Журналистам женщина рассказывала, что о семье и детях она мечтала с первого курса института. Воспитание она не воспринимает как тяготу, хотя и каждый её день расписан буквально по минутам.