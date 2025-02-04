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Posted 4 февраля, 17:34

Published 4 февраля, 17:34

Modified 4 февраля, 19:16

Updated 4 февраля, 19:16

Уфимка родила двенадцать детей

Уфимка родила двенадцать детей

4 февраля 2025, 17:34
Фото: Минтруд Башкортостана / Telegram.
Семья Курманаевых, ранее уже попадавшая в материалы СМИ, в очередной раз дала повод для публикаций — в их доме появился 12-й ребёнок, сообщил башкортостанский Минтруд во вторник, 4 февраля.

Малышку нарекли именем Назгуль. Своим рождением она сравняла число мальчиков и девочек в семье, теперь их — по шестеро.

С пополнением семью уже поздравили власти Республики Башкортостан. Мать семейства, Гульназ Курманаева, в очередной раз повторила главный постулат их дома: «Идеального времени для рождения ребёнка нет, главное — чтобы появлялись от любви».

Гульназ Карманаева в 2023 году была удостоена звания «Мать-Героиня». Журналистам женщина рассказывала, что о семье и детях она мечтала с первого курса института. Воспитание она не воспринимает как тяготу, хотя и каждый её день расписан буквально по минутам.

Отметим, что в Башкирии сумма единого пособия на 12 детей при условии, что все они не достигли 17 лет, составляет от ₽91'948 до ₽183'708. Льготу можно получить, если средний доход на члена семьи в месяц не превышает прожиточный минимум в регионе.

Любовь и Ынйы оказались редкими именами в Башкирии
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Ранее Mkset публиковал подборку редких имён детей, которыми в последнее время называли новорождённых в Башкортостане.

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