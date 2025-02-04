Уфимка родила двенадцать детей

Posted 4 февраля, 17:34
Published 4 февраля, 17:34
Modified 4 февраля, 19:16
Updated 4 февраля, 19:16
Малышку нарекли именем Назгуль. Своим рождением она сравняла число мальчиков и девочек в семье, теперь их — по шестеро.
С пополнением семью уже поздравили власти Республики Башкортостан. Мать семейства, Гульназ Курманаева, в очередной раз повторила главный постулат их дома: «Идеального времени для рождения ребёнка нет, главное — чтобы появлялись от любви».
Гульназ Карманаева в 2023 году была удостоена звания «Мать-Героиня». Журналистам женщина рассказывала, что о семье и детях она мечтала с первого курса института. Воспитание она не воспринимает как тяготу, хотя и каждый её день расписан буквально по минутам.
Отметим, что в Башкирии сумма единого пособия на 12 детей при условии, что все они не достигли 17 лет, составляет от ₽91'948 до ₽183'708. Льготу можно получить, если средний доход на члена семьи в месяц не превышает прожиточный минимум в регионе.
Ранее Mkset публиковал подборку редких имён детей, которыми в последнее время называли новорождённых в Башкортостане.