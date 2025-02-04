Уфимец получил уголовку за выезд на встречку

Суд признал водителя «Ниссана» виновным в смерти двух человек и назначил автомобилисту 3,5 года заключения в колонии, после чего ему ещё два года нельзя будет садиться за руль. Также ему предстоять выплатить ₽3 млн семье погибших в качестве моральной компенсации их утраты.