Уфимец получил уголовку за выезд на встречку

Posted 4 февраля, 07:08
Published 4 февраля, 07:08
Modified 4 февраля, 08:08
Updated 4 февраля, 08:08
В декабре 2023 года на трассе М-7 «Волга» произошло трагическое ДТП. Водитель «Ниссан Альмера» выехал на встречку, из-за чего влетел в «ВАЗ 21130». Из-за лобового удара водитель и пассажир «тринашки» скончались на месте аварии.
Суд признал водителя «Ниссана» виновным в смерти двух человек и назначил автомобилисту 3,5 года заключения в колонии, после чего ему ещё два года нельзя будет садиться за руль. Также ему предстоять выплатить ₽3 млн семье погибших в качестве моральной компенсации их утраты.