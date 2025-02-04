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Posted 4 февраля, 07:08

Published 4 февраля, 07:08

Modified 4 февраля, 08:08

Updated 4 февраля, 08:08

Жителя Башкирии осудили за смертельное ДТП

Уфимец получил уголовку за выезд на встречку

4 февраля 2025, 07:08
Фото: 1MI.

Жителя Башкирии осудили за смертельное ДТП

За аварию с двумя погибшими водитель из Башкирии отправится в тюрьму на 3,5 года, сообщили в региональном МВД во вторник, 2 февраля.

В декабре 2023 года на трассе М-7 «Волга» произошло трагическое ДТП. Водитель «Ниссан Альмера» выехал на встречку, из-за чего влетел в «ВАЗ 21130». Из-за лобового удара водитель и пассажир «тринашки» скончались на месте аварии.

Суд признал водителя «Ниссана» виновным в смерти двух человек и назначил автомобилисту 3,5 года заключения в колонии, после чего ему ещё два года нельзя будет садиться за руль. Также ему предстоять выплатить ₽3 млн семье погибших в качестве моральной компенсации их утраты.

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Ранее Mkset сообщил, что аварией «блатного» уфимца займется Бастрыкин.

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