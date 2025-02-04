Теплая зима сбивает с толку: когда сажать рассаду, чтобы не остаться без урожая?

Для этих культур важно учитывать время от посадки до высадки в грунт. Средний срок выращивания рассады составляет 60–70 дней. Если посадить семена в январе, пересадка потребуется уже в апреле, когда погодные условия могут быть нестабильными. Для теплиц это возможно, но для открытого грунта — рискованно.