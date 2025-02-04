Скандальный «Самолёт» приземляется в Уфе

Posted 4 февраля, 15:46
Published 4 февраля, 15:46
Modified 4 февраля, 19:17
Updated 4 февраля, 19:17
Интерес для девелопера представляет неосвоенная часть Дёмского района, а именно, территория в границах улицы Генерала Кусимова, а также проектируемых бульвара Хворостовского и улицы Ражетдинова.
Компания намерена возвести 304 тыс. «квадратов» жилья и 18 тыс. кв. м инфраструктуры коммерческого назначения. Появятся в квартале также два детсада, школа и множество парковок. Дедлайн первой очереди установлен на конец I квартала 2028 года, до конца же завершить работы девелопер надеется в 2034 году.
В конце 2024 года «Самолет» пожаловался в прокуратуру на «потребительский экстремизм» — случаях, когда покупатели «придираются» к некачественной отделке сданных квартир, чтобы взыскать с застройщика штрафы. Помогают им в этом юридические фирмы, ставящие «на поток» такую деятельность. В марте 2024 года закон против такой деятельности пытались «протолкнуть» башкирские депутаты. Mkset беседовал с экспертом о нецелесообразности таких инициатив.
В первой половине 2024 года прогремел скандал с иском «Самолета» к своему бывшему топ-менеджеру. Девелопер решил заставить экс-руководителя вернуть более ₽900 млн.