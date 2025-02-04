Скандальный «Самолёт» приземляется в Уфе

В конце 2024 года «Самолет» пожаловался в прокуратуру на «потребительский экстремизм» — случаях, когда покупатели «придираются» к некачественной отделке сданных квартир, чтобы взыскать с застройщика штрафы. Помогают им в этом юридические фирмы, ставящие «на поток» такую деятельность. В марте 2024 года закон против такой деятельности пытались «протолкнуть» башкирские депутаты. Mkset беседовал с экспертом о нецелесообразности таких инициатив.