mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 15:46

Published 4 февраля, 15:46

Modified 4 февраля, 19:17

Updated 4 февраля, 19:17

«Самолет» построит ЖК в Уфе к 2034 году

Скандальный «Самолёт» приземляется в Уфе

4 февраля 2025, 15:46
Фото: Семён Лиходеев. ТАСС.

«Самолет» построит ЖК в Уфе к 2034 году

Новый квартал «человейников» возведёт группа «Самолёт» в башкирской столице, сообщает во вторник, 4 февраля, пресс-служба застройщика.

Интерес для девелопера представляет неосвоенная часть Дёмского района, а именно, территория в границах улицы Генерала Кусимова, а также проектируемых бульвара Хворостовского и улицы Ражетдинова.

Компания намерена возвести 304 тыс. «квадратов» жилья и 18 тыс. кв. м инфраструктуры коммерческого назначения. Появятся в квартале также два детсада, школа и множество парковок. Дедлайн первой очереди установлен на конец I квартала 2028 года, до конца же завершить работы девелопер надеется в 2034 году.

В конце 2024 года «Самолет» пожаловался в прокуратуру на «потребительский экстремизм» — случаях, когда покупатели «придираются» к некачественной отделке сданных квартир, чтобы взыскать с застройщика штрафы. Помогают им в этом юридические фирмы, ставящие «на поток» такую деятельность. В марте 2024 года закон против такой деятельности пытались «протолкнуть» башкирские депутаты. Mkset беседовал с экспертом о нецелесообразности таких инициатив.

В первой половине 2024 года прогремел скандал с иском «Самолета» к своему бывшему топ-менеджеру. Девелопер решил заставить экс-руководителя вернуть более ₽900 млн.

Под крылом самолета: все о новом гигантском районе в Уфе рядом с аэропортом
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой собираются возвести многоэтажный квартал прямо у аэропорта.

Читайте также:
Бизнес сделал своё дело — бизнес может кинуть вас: строители сдают голые новостройкиВ Башкирии продали конфискат на ₽470 млнИпотека в Уфе обвалилась — чего ждут эксперты
#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Жилье#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Недвижимость#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика