Школьников кое-как кормят в Башкирии

Posted 4 февраля, 04:12
Published 4 февраля, 04:12
Modified 4 февраля, 07:58
Updated 4 февраля, 07:58
В 2025 году основными проблемами в области школьного питания в Республике Башкортостан являются неправильные конкурсные процедуры и недобросовестные поставщики. Также отмечаются отсутствие технического задания по стандартам организации питания и несоответствие нормам типов пищеблоков. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров в своем телеграмм-канале по результатам тематического совещания с коллегами.
Чиновник отметил, что после завершения новогодних каникул специалисты Управления социального питания посетили школы и детские сады 37 раз, из которых четыре — по обращениям возмущенных родителей.
Премьер подчеркнул, что по сравнению с 2024 годом количество зафиксированных нарушений в сфере школьного питания стабильно уменьшается. Тем не менее, в большинстве учреждений проверяющие поставили качеству питания оценку «средне». Отличников можно пересчитать по пальцам. Андрей Назаров сообщил, что наилучшие условия питания организованы в Нефтекамске, Уфе, а также в Белокатайском, Альшеевском и Кармаскалинском районах.
Глава правительства Башкирии поручил организовать до 10 апреля в школах мероприятия по строгому соблюдению законодательных норм в области школьного питания.
Ранее Mkset сообщал о новых рекомендациях Роспотребнадзора, касающихся школьного питания.