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Posted 4 февраля, 19:00

Published 4 февраля, 19:00

Modified 4 февраля, 19:00

Updated 4 февраля, 19:00

Сегодня в Уфе: портал в ад, загадка от Хабирова и визит «Мисс Вселенной»

Сегодня в Уфе: портал в ад, загадка от Хабирова и визит «Мисс Вселенной»

4 февраля 2025, 19:00
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.
Дайджест новостей минувшего дня и всё, что нужно знать в Уфе на сегодня, 5 февраля.

Погода в Уфе

Оттепель — всё.

После непродолжительных плюсовых температур в Уфе столбики термометров возвращаются к нормальным значениям. В ночь на среду, 5 февраля, в башкирской столице похолодает до -6°C… -8°C, в периферийных районах Уфы температура воздуха составит и вовсе -11°C. Днём в городе потеплеет до -1°C… -3°C.

Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер — восточного направления. Его скорость составит от 3 до 8 м/с, однако местами порывы могут достигать 14 м/с.

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Отключения воды в Уфе

В расписании «Уфаводоканала» на среду, 5 февраля, планируются временные прекращения подачи воды в двух районах города.

Калининский район

С 11:00 до 18:00, 5 февраля:

  • Ферина, 14, 16, 18;
  • Янаби, 57.

Дёмский район

С 11:00 до 19:00, 5 февраля:

  • Левитана, 14/5-7, 20, 22/2-4, 22А;
  • Павлика Морозова, 16;
  • Правды, 31/2А, 31/2.
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Трудности с ЖКХ испытают уфимцы и в четверг, 6 февраля.

Кировский район

С 10:00 до 20:00, 6 февраля:

  • Мубарякова, нечётная сторона 3-7/1.

Октябрьский район

С 10:00 до 21:00, 6 февраля:

  • Рыльского, 18, 20;
  • Гагарина, 40.

Советский район

С 12:30 до 17:30, 6 февраля:

  • Ленина, 148/1.
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Перекрытия дорог в Уфе

Ряд транспортных ограничений продолжает действовать в башкирской столице.

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Менделеева

  • Где: половина полоса на участке от улицы Обской в сторону Сипайлово (участок 50 м);
  • Когда: с 28 января по 8 февраля.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезда к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Многострадальный мост

В Уфе на 5 февраля продлили временные ограничения на переправе через реку Уфу. Крайне правые полосы в обоих направлениях будут полностью перекрыты до 28 февраля. Открывать их будут лишь в часы пик.

Кошмар на улице Галле

Власти Уфы приняли меры против заторов и хаоса на перекрёстке проспекта Октября и улицы Галле. Светофор на пересечении проезжих частей будет работать иначе. Подробнее — в публикации Центра организации дорожного движения Уфы.

Бесплатная проверка зубов

Открылась шикарная возможность для уфимцев, которые долго откладывали визит к зубному врачу. Стоматология №2 проведёт бесплатный онкологический скрининг рта (процедура для раннего выявления злокачественных опухолей) в среду, 5 февраля. Запись вестись не будет, принимать больных собираются в порядке живой очереди. Время приёма с 08:00 до 20:00.

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Главные новости Уфы на сегодня, 5 февраля

Дайджест публикаций за минувший вторник, 4 февраля.

Командировка Хабирова

Глава региона 4 февраля нанёс визит в Баймакский район Башкирии. Там он поучаствовал в дежурных открытиях сельских объектов, а именно, памятника башкирскому деятелю советских времён Зекерии Акназарову и деревенского Дома культуры.

Оттуда же Хабиров поделился «загадочным» снимком и предложил подписчикам решить головоломку от него.

Снег позади меня покрыл все поля. Но почему-то местами снега нет и видна трава. Почему?)

Почва уходит из-под ног уфимцев

Очередной инцидент с провалом асфальта произошёл в Уфе. На этот раз полотно разверзлось под колёсами иномарки в районе автовокзала. Никто не пострадал, однако машина получила повреждения. Ранее в центре города, на улице Кирова, «затянуло под землю» колесо грузовика, а ещё ранее асфальт провалился на той же улице.

Машина «провалилась в текстуры» в Уфе
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Визит бывшей «Мисс Вселенной»

Телеведущая Оксана Фёдорова проведёт в башкирской столице фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» (6+), сообщили в пресс-службе Башгосфилармонии во вторник, 4 февраля.

В башкирской столице «музыкальное путешествие» запланировано на 13–15 февраля. По словам создательницы музыкального проекта, в Уфе главную часть программы займёт музыка Фёдора Шаляпина. Кроме того, в столице Башкортостана будет открыта серия концертов, приуроченная к 185-летнему юбилею со дня рождения Петра Чайковского.

Мисс Вселенная приедет в Уфу
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«Ужасно. И ради этого мои предки его возводили…»
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