Сегодня в Уфе: портал в ад, загадка от Хабирова и визит «Мисс Вселенной»

Posted 4 февраля, 19:00
Published 4 февраля, 19:00
Modified 4 февраля, 19:00
Updated 4 февраля, 19:00
После непродолжительных плюсовых температур в Уфе столбики термометров возвращаются к нормальным значениям. В ночь на среду, 5 февраля, в башкирской столице похолодает до -6°C… -8°C, в периферийных районах Уфы температура воздуха составит и вовсе -11°C. Днём в городе потеплеет до -1°C… -3°C.
Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер — восточного направления. Его скорость составит от 3 до 8 м/с, однако местами порывы могут достигать 14 м/с.
В расписании «Уфаводоканала» на среду, 5 февраля, планируются временные прекращения подачи воды в двух районах города.
С 11:00 до 18:00, 5 февраля:
С 11:00 до 19:00, 5 февраля:
Трудности с ЖКХ испытают уфимцы и в четверг, 6 февраля.
С 10:00 до 20:00, 6 февраля:
С 10:00 до 21:00, 6 февраля:
С 12:30 до 17:30, 6 февраля:
Ряд транспортных ограничений продолжает действовать в башкирской столице.
Улицы Красина, Султанова
Улица Менделеева
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
В Уфе на 5 февраля продлили временные ограничения на переправе через реку Уфу. Крайне правые полосы в обоих направлениях будут полностью перекрыты до 28 февраля. Открывать их будут лишь в часы пик.
Власти Уфы приняли меры против заторов и хаоса на перекрёстке проспекта Октября и улицы Галле. Светофор на пересечении проезжих частей будет работать иначе. Подробнее — в публикации Центра организации дорожного движения Уфы.
Открылась шикарная возможность для уфимцев, которые долго откладывали визит к зубному врачу. Стоматология №2 проведёт бесплатный онкологический скрининг рта (процедура для раннего выявления злокачественных опухолей) в среду, 5 февраля. Запись вестись не будет, принимать больных собираются в порядке живой очереди. Время приёма с 08:00 до 20:00.
Дайджест публикаций за минувший вторник, 4 февраля.
Глава региона 4 февраля нанёс визит в Баймакский район Башкирии. Там он поучаствовал в дежурных открытиях сельских объектов, а именно, памятника башкирскому деятелю советских времён Зекерии Акназарову и деревенского Дома культуры.
Оттуда же Хабиров поделился «загадочным» снимком и предложил подписчикам решить головоломку от него.
Снег позади меня покрыл все поля. Но почему-то местами снега нет и видна трава. Почему?)
Очередной инцидент с провалом асфальта произошёл в Уфе. На этот раз полотно разверзлось под колёсами иномарки в районе автовокзала. Никто не пострадал, однако машина получила повреждения. Ранее в центре города, на улице Кирова, «затянуло под землю» колесо грузовика, а ещё ранее асфальт провалился на той же улице.
Телеведущая Оксана Фёдорова проведёт в башкирской столице фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» (6+), сообщили в пресс-службе Башгосфилармонии во вторник, 4 февраля.
В башкирской столице «музыкальное путешествие» запланировано на 13–15 февраля. По словам создательницы музыкального проекта, в Уфе главную часть программы займёт музыка Фёдора Шаляпина. Кроме того, в столице Башкортостана будет открыта серия концертов, приуроченная к 185-летнему юбилею со дня рождения Петра Чайковского.