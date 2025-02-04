Сегодня в Уфе: портал в ад, загадка от Хабирова и визит «Мисс Вселенной»

Очередной инцидент с провалом асфальта произошёл в Уфе. На этот раз полотно разверзлось под колёсами иномарки в районе автовокзала. Никто не пострадал, однако машина получила повреждения. Ранее в центре города, на улице Кирова, «затянуло под землю» колесо грузовика, а ещё ранее асфальт провалился на той же улице.