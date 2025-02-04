Рост смертности и падение рождаемости — опубликована страшная статистика по Башкирии

По данным Башстата, за 11 месяцев 2024 года в Республике Башкортостан родились 30 436 человек, а умерли — 46958. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года в регионе отмечается падение рождаемости и рост смертности. Тогда в Башкирии за это время родились 32 664 человека, а умерли — 43 477.