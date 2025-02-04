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Posted 4 февраля, 06:25

Published 4 февраля, 06:25

Modified 4 февраля, 06:28

Updated 4 февраля, 06:28

В Башкирии растёт смертность и падает рождаемость

Рост смертности и падение рождаемости — опубликована страшная статистика по Башкирии

4 февраля 2025, 06:25
Фото: 1MI.

В Башкирии растёт смертность и падает рождаемость

Естественная убыль населения за 11 месяцев 2024 года составила 16522 человека, сообщает Башстат во вторник, 4 февраля.

По данным Башстата, за 11 месяцев 2024 года в Республике Башкортостан родились 30 436 человек, а умерли — 46958. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года в регионе отмечается падение рождаемости и рост смертности. Тогда в Башкирии за это время родились 32 664 человека, а умерли — 43 477.

Мужчин за январь–ноябрь 2024 года умерло больше, чем женщин — 26 301 против 20 657, соответственно. Отметим, что в трудоспособном возрасте данный разрыв особенно заметен — 11988 мужчин против 2614 женщин. Или по пятеро умерших мужчин на одну женщину.

Муниципалитетом Башкортостана с самым низким показателем смертности стал Уфимский район: 9,2 случая на 1 000 жителей, а с самым высоким — Бижбулякский — 19,9 случаев. Разница между лидером и антилидером списка составила почти 200%.

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Ранее Росстат подсчитал стоимость фиксированного набора товаров в Башкирии. Его цена перевалила за ₽20`000. Впрочем, для выживания в среднем по России придется ежемесячно отдавать еще больше — свыше ₽23`000.

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